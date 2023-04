AnTuTu présente le top 10 des smartphones Android les plus puissants de mars 2023

Nouveau mois, nouveau classement des 10 smartphones les plus puissants sur le célèbre benchmark AnTuTu. En mars 2023, le classement a de nouveau été chamboulé, puisqu’un autre smartphone chinois vient de prendre la tête.

Après un mois de février qui a vu arriver le Red Magic 8 Pro+ au sommet du classement des smartphones Android les plus puissants du marché sur AnTuTu, la première place vient finalement d’être volée par un autre smartphone qui n’est malheureusement pas arrivé en France : le Oppo Find X6 Pro. Avec ses 1 331 997 points, il est loin devant le smartphone gaming.

La troisième place est occupée par le OnePlus 11, et on retrouve ensuite le Vivo X90 Pro+. En cinquième position, on retrouve la seule puce MediaTek Dimensity 9200 du classement sur le Oppo Find X6 classique, tous les autres smartphones étant équipés d’un Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. On retrouve ensuite les iQOO 11 Pro et 11, le Redmi K60 Pro, le Nuvia Z50 Ultra ainsi que le Xiaomi 13.

Une nouvelle puce fait des merveilles chez les smartphones de milieu de gamme

Si le classement des smartphones haut de gamme est souvent le plus intéressant, en mars 2023, c’est bien celui des milieux de gamme qui impressionne. En effet, ce mois-ci, c’est le Redmi Note 12 Turbo qui culmine à la première place avec ses 966 220 points, très loin devant ses autres concurrents.

En cause, l’utilisation de la nouvelle puce Snapdragon 7+ Gen 2, qui a la particularité d’être presque aussi performante que le Snapdragon 8+ Gen 1 de l’année précédente. D’après les tests, celle-ci permet également aux appareils d’offrir une autonomie remarquable, donc nous avons hâte de la découvrir dans d’autres smartphones vendus en France. Elle arrivera notamment à bord du Poco F5, qui devrait arriver chez nous d’ici quelques semaines.

Le podium est complété par le Vivo S16 Pro ainsi que le iQOO Neo 7 SE, deux smartphones méconnus en France. On retrouve ensuite le Redmi K60E, deux versions différentes du OnePlus Ace, le Oppo Reno8 Pro+, le realme GT Neo 3, le vivo S15 Pro ainsi que le Redmi Note 11T Pro+.