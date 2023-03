AnTuTu présente le top 10 des smartphones Android les plus puissants de février 2023

Comme chaque mois, AnTuTu vient de lever le voile sur son top 10 des smartphones les plus puissants du moment. Le mois de février a vu un grand nombre de smartphones arriver dans le classement.

Le marché des smartphones Android a été bouleversé en ce début d’année à cause de l’arrivée de nombreux nouveaux modèles haut de gamme, qui sont pour la plupart propulsés par le puissant Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Sans surprise, ceux-ci se sont tous hissés au sommet du nouveau classement d’AnTuTu de février 2023.

Au sommet du top 10, on retrouve le Red Magic 8 Pro+, qui est pour l’instant le seul smartphone gaming équipé de la dernière puce de Qualcomm. L’appareil a réussi à atteindre les 1 304 235 points sur le benchmark, ce qui fait de lui l’appareil le plus puissant du marché en dehors de la Chine. Pour rappel, le Red Magic 8 Pro+ constitue un véritable tournant pour l’entreprise, puisqu’il mise non seulement sur les performances pour assurer aux gamers une expérience parfaite, mais également sur le design. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, son écran est l’un des plus immersifs jamais utilisés sur un smartphone, grâce à des bordures très fines.

DÉCOUVREZ LE CLASSEMENT DES SMARTPHONES LES PLUS PUISSANTS DE FÉVRIER 2023

En seconde position, on retrouve le Vivo X90 Pro+, qui n’est malheureusement pas sorti en France, avec ses 1 280 652 points. Il s’agit d’une version améliorée du Vivo X90 Pro que nous avions pu tester récemment, notamment sur la partie photo. Le podium est complété par le iQOO 11, également produit par Vivo.

Les Galaxy S23 Ultra, S23+ et S23 de Samsung se placent ensuite en 4e, 5e et 6e position. Ces derniers profitent d’un Snapdragon 8 Gen 2 “For Galaxy” plus puissant que les autres smartphones grâce à un cœur principal cadencé à 3,36 GHz, mais cela ne leur a pas permis de prendre la première place du classement. Le modèle Ultra se montre plus puissant que le modèle classique, grâce à un refroidissement amélioré à l’intérieur.

En 7e position du classement, on constate l'arrivée du OnePlus 11, que l’on attendait un peu plus haut grâce à ses 16 RAM. Le top 10 est complété par des smartphones plus anciens, le ROG Phone 6D d’ASUS, le Xiaomi 12T Pro ainsi que le Redmi K50 Ultra.

Au mois de mars, de nombreux nouveaux appareils devraient venir compléter le haut du classement, dont notamment les Xiaomi 13 et 13 Pro ou encore le Honor Magic 5 Pro. Pour rappel, ce dernier a fait beaucoup parler de lui à son lancement au MWC, puisqu’il se classe à la première place chez les experts de DXOMARK en photo et pour son écran. Pourtant, ce dernier ne coûte que 1099 euros, soit bien moins que ses concurrents principaux.

Quels sont les smartphones de milieu de gamme les plus performants ?

En plus des smartphones haut de gamme, AnTuTu a également partagé un top 10 des modèles de milieu de gamme les plus puissants. Le classement est dominé par un autre smartphone de Vivo, le IQOO Neo7. Ce dernier est propulsé par une puce Dimensity 8200 de MediaTek, la plus performante sur ce segment. Elle lui permet d’atteindre les 854 527 points sur le benchmark, soit légèrement moins que certains modèles haut de gamme de 2022.

On retrouve ensuite le Xiaomi 12T et le Realme GT Neo 3 avec leurs MediaTek 8100-Ultra. Juste derrière le podium, on retrouve deux autres smartphones de Xiaomi, le Poco X4 GT ainsi que le Redmi K50i, qui n’est pas sorti en France. Tous deux sont propulsés par une puce MediaTek Dimensity 8100.

Juste derrière, les 6e et 7e positions sont occupées par le OnePlus 10R 5G et le Redmi Note 11T Pro. Enfin, les realme GT Neo2, IQOO Neo6 et realme GT Neo 3T ferment la marche avec leurs Snapdragon 870.