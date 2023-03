Poco F5 : Xiaomi sera le premier à utiliser la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2

D’ici quelques mois, Xiaomi lancera en France sa nouvelle série de smartphones abordables Poco F5, et on sait déjà beaucoup de choses à leur sujet, notamment la puce que va utiliser le modèle le moins cher.

Sur les réseaux sociaux chinois, Xiaomi vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau smartphone, le Redmi Note 12 Turbo. Sa particularité : il s’agira du premier smartphone à être équipé de la toute nouvelle puce Snapdragon 7+ Gen 2 que vient d’annoncer Qualcomm. Il sera d’ailleurs rapidement rejoint par un autre appareil, le Realme GT Neo 5 SE.

Alors, quel rapport avec le Poco F5, le prochain smartphone abordable du fabricant qui succèdera directement au célèbre Poco F4 ? Kacper Skrzypek, spécialiste polonais de MIUI, vient d’annoncer sur Twitter que le code source de la surcouche a révélé que le Redmi Note 12 Turbo arrivera sous le nom de Poco F5 en Europe. Il s’agira donc du même appareil, mais sous un autre nom, une pratique assez courante pour Xiaomi.

Le Poco F5 s’annonce très puissant

Grâce au Snapdragon 7+ Gen 2, le Poco F5 fera vraisemblablement partie des appareils les plus intéressants de sa catégorie. En plus d’être très puissante grâce à sa gravure en 4 nm et ses cœurs offrant des fréquences élevées, la puce utilise un modem Snapdragon X62 et un routeur FastConnect 6900, ce qui rendra le smartphone compatible avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3.

Qualcomm renforce également le triple processeur d’image Spectra avec un nouvel échantillonnage de couleurs 18 bits, contre 10 bits auparavant. Le smartphone sera donc non seulement plus puissant, mais également meilleur en photo. L’autonomie devrait également être très bonne, la gravure 4 nm signée TSMC rendant généralement les smartphones très économes en énergie.

Il n’aura donc pas grand-chose à envier à son grand frère, le Poco F5 Pro, qui arrivera lui avec un Snapdragon 8+ Gen 1. Ce SoC n’est que légèrement plus puissant, et devrait donc être mieux adapté à un usage gaming. Pour rappel, le Poco F5 Pro sera lui aussi une version renommée d’un autre smartphone de Xiaomi : le Redmi K60.

Le lancement du Redmi Note 12 Turbo devrait avoir lieu très prochainement en Chine, mais il faudra probablement attendre plusieurs mois avant de voir le Poco F5 arriver chez nous. Il reste également à voir à quel tarif arrivera l’appareil, Xiaomi ayant considérablement augmenté les prix de ses smartphones cette année.