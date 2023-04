Le Galaxy S24 serait meilleur en gaming que l’iPhone 15 grâce à sa nouvelle puce

Depuis des années, les iPhone sont réputés pour leurs performances graphiques supérieures à celles de tous les autres smartphones du marché, mais cette tendance s’est récemment inversée, et cela devrait se poursuivre grâce aux Galaxy S24.

Depuis la sortie des smartphones équipés de puces Snapdragon 8 Gen 2 et de leur GPU Adreno 740, les smartphones Android dominent lorsqu’il est question de gaming, puisque le processeur graphique de Qualcomm est bien plus performant que celui que l’on retrouve dans les puces A15 et A16 d’Apple, utilisées sur les iPhone 14.

Il semblerait que cette tendance se poursuive l'année prochaine avec la sortie du Galaxy S24. Selon un récent rapport en provenance de Chine (Digital Chat Station), le prochain chipset phare de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3, sera doté d'un GPU 50 % plus rapide que le Snapdragon 8 Gen 2. Bien qu'il n'y ait pas d'information officielle sur le nom du GPU, on s'attend à ce qu'il s'appelle Adreno 750.

L’iPhone 15 battu par les smartphones Android sur la partie graphique

Étant donné que l'Adreno 740 du Snapdragon 8 Gen 2 était déjà plus rapide que le GPU de l'Apple A16 Bionic, il est peu probable que le GPU de l'Apple A17 puisse rattraper son rival Qualcomm. Cela signifie que les utilisateurs de smartphones Android peuvent s'attendre à avoir de meilleures performances graphiques que les utilisateurs d'iPhone une fois de plus l’année prochaine.

Cependant, comme c’est le cas chaque année, le SoC d’Apple devrait bien avoir l’avantage en termes de performances brutes du processeur. Si Qualcomm a bien réussi à dépasser son concurrent sur la partie GPU, la partie CPU est toujours dominée par Apple. Il faudra peut-être attendre le Snapdragon 8 Gen 4 et ses nouveaux cœurs signés Nuvia pour espérer voir les smartphones Android prendre la tête dans ce domaine.

En attendant, on sait que le Snapdragon 8 Gen 3 devrait faire son apparition avant la fin de l'année, et il sera d'abord présent dans les appareils Android de Motorola, Xiaomi et d'autres fabricants chinois dès le mois de novembre de cette année. Une version “For Galaxy” du chipset pourrait être lancée avec le lancement de la série Galaxy S24, qui devrait avoir lieu vers le mois de février 2024.