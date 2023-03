Le Oppo Find N2 Flip affronte le Galaxy Z Flip 4 en photo, voici qui est le meilleur

Le Oppo Find N2 Flip et le Galaxy Z Flip 4 ne misent pas sur les mêmes capteurs photo, ce qui conduit à des résultats assez différents, comme ont pu le remarquer les experts de DXOMARK dans leur test.

Alors que le Galaxy Z Flip 4 domine largement le marché des smartphones à clapet depuis sa sortie l’été dernier, l’appareil de Samsung a récemment été bousculé par le nouveau Oppo Find N2 Flip. Lors de notre test de ce dernier, nous avions noté que le smartphone proposait une qualité photo très convaincante, et c’est effectivement ce qu’ont aussi constaté les experts de DXOMARK.

Le Oppo Find N2 Flip est parvenu à atteindre un score général de 114 points, soit 2 points de plus que le Galaxy Z Flip 4 de Samsung. En plus d’être meilleur que Samsung dans plusieurs domaines, notamment au niveau de l’autonomie ou du design, le Find N2 Flip se montre également plus polyvalent en photo.

Le Find N2 Flip est meilleur que le Galaxy Z Flip 4 en photo, d’après DXOMARK

DXOMARK annonce que le Find N2 Flip mérite 121 points sur la partie photo, soit un peu moins que les 125 points du Galaxy Z Flip 4. Les experts relèvent néanmoins une bonne exposition et large plage dynamique, ou encore un assez bon compromis texture/bruit en photo. En Bokeh, les deux smartphones font jeu égal, avec 60 points chacun.

C’est surtout du côté du zoom que l’appareil à clapet d’Oppo se démarque, avec un score de 73 points, contre seulement 60 points pour celui de Samsung. Malgré l’absence de téléobjectif dédié au zoom, le capteur principal semble donc être plus performant que celui de Samsung, probablement à cause de sa plus grande taille. Pour rappel, le Find N2 Flip utilise un grand capteur IMX890 de 50 MP, qui mesure 1/1.56 pouce. C’est le même capteur que l’on retrouve dans le OnePlus 11.

En vidéo, le Find N2 Flip s’en sort également mieux que le Galaxy Z Flip 4, avec un score de 119, contre 113 pour son concurrent. Les vidéos étaient généralement bien exposées, les artefacts vidéo ont été bien maîtrisés, mais le smartphone ne propose aucune stabilisation optique, ce qui peut s’avérer gênant dans certains scénarios.