AnTuTu dévoile le top 10 des smartphones Android les plus puissants de février 2021

AnTuTu vient de mettre en ligne le top 10 des smartphones Android les plus puissants du mois de février 2021. Ce mois-ci, le classement des téléphones haut de gamme est une nouvelle fois dominé par le iQOO 7, un smartphone avec Snapdragon 888 conçu par Vivo. Sur le milieu de gamme, le Redmi 10X 5G reste en tête.

Ce mardi 2 mars 2021, AnTuTu a publié les classements dédiés aux smartphones Android les plus performants du mois de février 2021. Comme c'est le cas depuis plusieurs mois, la plateforme de benchmarking propose deux classements : un top réservé aux terminaux Android haut de gamme et un top pour les appareils milieu de gamme.

Comme en janvier dernier, le top des smartphones Android premium est dominé par le Vivo IQOO 7. Le smartphone doit ses performances à la présence du SoC Snapdragon 888, le dernier chipset haut de gamme de Qualcomm. Gravé en 5nm, le processeur est épaulé par 12 Go de RAM.

Vivo domine le classement AnTuTu des smartphones Android haut de gamme

En seconde place, on retrouve une autre production signée Vivo, le X60 Pro+. Le smartphone talonne de près (14 points) le IQOO 7. On y retrouve le même chipset haut de gamme, le Snapdragon 888, et 12 Go mémoire vive. Le X60 Pro+ est suivi par le Redmi K40 Pro, un smartphone Xiaomi arrivé en Chine il y a quelques jours.

Du reste, on notera la baisse enregistrée par le Xiaomi Mi 11. Leader du classement en décembre, le dernier né de Xiaomi est relégué à la quatrième place du top. Notez aussi l'entrée en scène remarquée du Galaxy S21 Ultra, le dernier flagship de Samsung. Là encore, on retrouve le Snapdragon 888. Sur le marché européen, le smartphone est par contre propulsé par l'Exynos 2100, le SoC maison de la firme sud-coréenne. On remarquera que le top est (comme toujours) largement occupé par Qualcomm, à l'exception de la 5ème place, occupée par le Mate 40 Pro avec Kirin 9000.

De son côté, le classement AnTuTu milieu de gamme est dominé par les Redmi 10X 5G et Redmi 10X Pro 5G, deux milieu de gamme commercialisés par Xiaomi. Hormis le Vivo S7T avec Dimensity 820, une puce Mediatek, tout le podium est occupé par des téléphones produits par Huawei. Ils sont donc alimentés par un processeur Kirin.