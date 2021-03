Surface Duo 2 : Microsoft travaillerait sur un nouveau modèle avec la 5G et un meilleur APN

Le Surface Duo pourrait avoir le droit à une deuxième itération. Microsoft chercherait en effet à concevoir un nouveau modèle, cette fois doté de la 5G et d’un meilleur appareil photo. Des améliorations indispensables alors que le premier Surface Duo, tout juste sorti en France, est jugé un peu vieillot sur ses caractéristiques.

Le Surface Duo est le tout premier smartphone Android conçu entièrement par Microsoft. Misant sur son concept à deux écrans, il n’a pas réussi à convaincre à cause de ses caractéristiques un peu vieillottes. Annoncé en 2019 (donc avec une fiche technique de 2019), il vient seulement de sortir en France. La firme de Redmond pourrait toutefois corriger le tir avec un deuxième modèle.

Comme le révèle Windows Latest, Microsoft a publié deux offres d’emplois sur son site, retirées immédiatement. La première concerne un poste d’ingénieur spécialisé dans la 5G et basé à Taiwan. Elle propose de créer « de nouvelles expériences avec le Surface Duo ». L'autre offre cherche aussi un ingénieur, cette fois spécialisé dans les appareils photos mobiles. Là encore, le Surface est clairement nommé dans la description.

Un Surface Duo premier du nom déjà dépassé

Microsoft travaillerait donc bien sur le Surface Duo 2, ce qui n’est pas vraiment une surprise. La firme de Redmond n’a pas su convaincre avec son premier modèle de smartphone Android. Il faut dire que la fiche technique est complètement dépassée en 2021. Le terminal est par exemple doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 855. Côté APN, ce n’est pas non plus la joie avec un unique capteur de 11 mégapixels. Même le format à double écrans n’a pas convaincu la presse spécialisée, notamment à cause d’un design dépassé et d’un format mal exploité. Pourtant, l’idée de base est bonne sur le papier, surtout avec des applications Microsoft conçues spécialement pour.

Mais tout n’est pas perdu pour le géant américain qui pourrait corriger ces soucis avec un deuxième modèle, le tout en se basant sur les retours utilisateurs. Reste maintenant à savoir quand sera prévu ce nouveau terminal, et surtout s'il sortira rapidement après son annonce et non pas un an après, ce qui le rendrait logiquement dépassé par la concurrence.

