Les premiers smartphones équipés d’un écran AMOLED 165 Hz sont officiels

Les Nubia Red Magic 6, les premiers smartphones équipés d'un écran AMOLED 165 Hz, sont désormais officiels. Lancés d'abord sur le marché chinois, les deux appareils feront leur entrée sur le marché français et international d'ici la mi-mars 2021.

La fréquence de rafraîchissement est devenue depuis quelque temps un incontournable sur les smartphones haut de gamme à l'instar du Galaxy S21 et sa dalle en 120 Hz. Seulement à ce petit jeu, Nubia a toujours une longueur d'avance. Déjà en mars 2020, le constructeur chinois avait présenté le Red Magic 5G, un smartphone équipé d'un écran 144 Hz et de 16 Go de RAM. Un véritable foudre de guerre.

Il faut dire que Nubia a souvent occupé la scène médiatique grâce à ces produits affichant des caractéristiques techniques hors-norme, à l'image du ZTE Nubia X, ce smartphone avec deux écrans et deux capteurs d'empreintes. Ce vendredi 5 mars 2021, Nubia poursuit dans la démesure en lançant officiellement les Red Magic 6 et Magic 6 Pro.

Une fréquence de rafraîchissement record

Autant le dire tout de suite, ces smartphones résolument tournés vers le gaming risquent bien de s'imposer comme les ténors du genre. Il faut dire que les deux appareils affichent des caractéristiques techniques de haut niveau, à commencer par cet écran AMOLED 6,8″ en définition Full HD+ et sa fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. C'est simple, les Nubia Red Magic 6 sont actuellement les seuls smartphones sur le marché à proposer un taux de rafraîchissement aussi haut.

Bien entendu, il faudra trouver des jeux compatibles pour en profiter (ils ne sont pas nombreux), mais la performance a le mérite d'être soulignée. Notez que la fréquence est adaptative, elle peut donc descendre jusqu'à 30 Hz selon les situations. Le constructeur évoque un taux d'échantillonnage de 360 Hz pouvant grimper à 500 Hz avec un seul doigt. De quoi garantir un temps de réponse quasi instantané. Vous vous en doutez le reste de la fiche technique des deux appareils est à l'image de l'écran :

Un processeur Snapdragon 888 accompagné entre 8 et 16 Go de RAM selon les versions (la version limitée Transparent embarquera 18 Go)

selon les versions (la version limitée Transparent embarquera 18 Go) Entre 128 et 512 Go de mémoire interne

Un ventilateur interne capable d'afficher jusqu'à 18 000 tr/min (20 000 pour le modèle Pro)

(20 000 pour le modèle Pro) Des gâchettes tactiles apposées sur les tranches des deux appareils, utiles en jeu

Une charge rapide 120W pour le Pro, une charge rapide de 66W pour le modèle Vanilla

Une partie photo en retrait

Côté alimentation, le Nubia Red Magic 6 profitera d'une batterie de 5050 mAh, contre une batterie de 4500 mAh pour la variante Pro. Le modèle Pro compense donc cette batterie plus modeste par la présence d'une charge rapide 120W. Ici encore, c'est une première sur le marché. La photographie reste le seul domaine sur lequel les Nubia Red Magic 6 ne donnent pas dans la surenchère. On retrouve un triple capteur principal plutôt classique, composé d'un capteur de 64 MP, d'un objectif ultra grand-angle de 8MP et d'un objectif macro de 2 MP.

Concluons ce présentation par le prix des Nubia Red Magic 6 et Magic 6 Pro. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre, les tarifs restent raisonnables. Après conversion, le modèle Vanilla est proposé à 490 €. Quant au modèle Pro, il faudra débourser 570 €. La version Transparent reste la plus onéreuse : 850 €. Leur lancement en France est prévu dans le courant du mois de mars 2021.

