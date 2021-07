Android TV adopte le système de recommandation de séries et films de Google TV

L’interface Android TV se rapproche de plus en plus de Google TV. Les outils de recommandations de cette dernière arrivent progressivement au sein de la première. Et il est possible d’améliorer ces recommandations, à partir de la télévision ou d’un autre appareil connecté à votre compte Google. Enfin, les trailers se lancent désormais automatiquement.

En 2020, Google a décidé de moderniser Android TV. Plus d’interactivité. Plus de personnalisation. De nouvelles façons de faire la promotion de contenus. De ce travail de modernisation, la firme a créé Google TV, la nouvelle interface à destination des télévisions et des décodeurs numériques. Le premier produit équipé est la dernière génération du Chromecast. Mais nous avons également pu la décortiquer à l’occasion du test de la Bravia XR A90J de Sony.

Lire aussi – Android TV s’attire les foudres des utilisateurs après avoir ajouté de la pub partout

L’arrivée de Google TV signifie qu’aucun nouveau modèle n’embarquera Android TV. Cependant, tous les appareils domestiques sortis précédents fonctionnent toujours sur l'ancienne interface. Et heureusement, Google ne les oublie pas pour autant. La firme de Mountain View modernise Android TV régulièrement. La troisième beta d’Android 12 pour TV a été annoncée la semaine dernière, en même temps qu'Android 12 beta 3 sur mobile.

Les outils de recommandations de Google TV arrivent dans Android TV

Les deux interfaces évoluent donc parallèlement. Et Android TV profite bien évidemment des nouveautés de Google TV. La preuve en est cette semaine : Google pousse une mise à jour qui apporte à Android TV les outils de recommandations personnalisées de Google TV. Concrètement, cela veut dire que vous avez davantage le contrôle sur les recommandations remontées par Android TV dans l’onglet « Pour vous ». Un nouvel outil apparait dans l'interface. Celui-ci vous propose d'ajouter des films et des séries à une liste. Android TV s’appuie ensuite sur cette liste pour suggérer de nouveaux contenus.

Vous pouvez ajouter des titres à partir de l’interface Android TV, mais également à partir d’un autre produit connecté à votre compte Google, en utilisant Google Search ou l’application Google TV sur votre smartphone. Et cela ne s’arrête pas là. Comme Google TV, Android TV offre à l’utilisateur la possibilité d’affiner les recommandations en supprimant certaines recommandations depuis l’interface principale ou à partir du menu de paramétrage. Dernier changement, Android TV lancera maintenant automatiquement les trailers des films dont vous regardez la fiche. Il est bien sûr possible de désactiver cette fonction.

Source : The Verge