Android TV s’attire les foudres des utilisateurs après avoir ajouté de la pub partout

La dernière mise à jour d’Android TV n’est visiblement pas au goût de tout le monde. En ajoutant de la publicité même sur les téléviseurs les plus chers, Google a déclenché une vague de mécontentement sans précédent. L’application Android TV Home culmine actuellement à une étoile sur le Play Store.

Android TV est un système généralement apprécié des utilisateurs. Son interface claire et épurée ainsi que la multiplicité des applications proposées font que de nombreux constructeurs de téléviseurs optent pour l’OS. Ainsi, lorsque l’on achète un modèle parmi les moins chers du marché, on peut raisonnablement s’attendre à voir apparaître quelques publicités, à l’instar des surcouches de smartphones entrée de gamme. En revanche, la surprise est plus amère lorsque c’est le cas sur les modèles à plusieurs milliers d’euros.

C’est visiblement ce qu’a décidé de faire Google dans la dernière mise à jour de son système d’exploitation. La réaction ne s’est pas fait attendre. De nombreux utilisateurs, en majorité propriétaires de Nvidia Shield ou de téléviseurs Sony haut de gamme, ont assailli l’application Android TV Home d’avis négatifs sur le Play Store. Après plus de 600 notations, cette dernière affiche désormais seulement une étoile. Sans compter le nombre de commentaires pour le moins remontés que l’on peut lire par dizaines.

Android TV affiche de la pub même sur les téléviseurs les plus chers

« Ce launcher était très agréable à utiliser… avant que Google ne remplisse la bannière supérieure de publicités ! » se plaint un utilisateur dans les commentaires, en précisant qu’il ne peut pas les désactiver, alors même qu’elles concernent « des produits et services [qu’il] n’utilise pas ». Un autre dénonce le fait que « Google gagne de l’argent en plaçant des publicités devant vous dès que vous allumez votre télé » quand bien même vous l’avez « payé plein pot ».

Reste à savoir si cette stratégie portera ses fruits. Difficile à l’heure actuelle de se montrer optimiste sur la question, Android TV Home n’étant pas essentiel au fonctionnement du système dans sa globalité. Qui plus est, ce serait imaginer un monde où Google se déleste de la publicité, ce qui semble quelque peu utopiste à l’heure actuelle. Espérons tout de même que les modèles les plus chers en seront (un peu) épargnés.

Source : Android Police