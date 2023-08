Android : les prix des smartphones pourraient continuer d’augmenter en 2024, voici pourquoi

Mauvaise nouvelle pour le portefeuille de ceux qui pensaient changer de smartphone Android l’année prochaine, il se pourrait bien que les prix continuent d’augmenter. On vous explique pourquoi.

Si vous suivez l’évolution des prix du marché des smartphones, vous avez probablement remarqué que les tarifs des appareils se sont envolés en 2023, après l’augmentation des tarifs des iPhone 14 l’année précédente. Samsung avait non seulement augmenté les prix de tous ses Galaxy S23, mais d’autres fabricants tels que Xiaomi ont également largement revu leurs tarifs à la hausse sur les Xiaomi 13.

Cette tendance devrait malheureusement se poursuivre en 2024, si l’on en croit les informations d’un leaker réputé. En effet, selon Digital Chat Station, la nouvelle puce haut de gamme Snapdragon 8 Gen 3 qui équipera les prochains smartphones Android haut de gamme de l’année prochaine coûterait plus chère à produire que les processeurs précédents.

Le Snapdragon 8 Gen 3 est plus cher que le Snapdragon 8 Gen 2

En 2023, les fabricants de smartphones Android devaient dépenser environ 160 dollars pour s’offrir une puce Snapdragon 8 Gen 2 pour leurs appareils. C’était déjà considérablement plus cher que les Apple A16, les puces de dernière génération d’Apple, à environ 110 dollars seulement.

Le problème, c’est que si l’on en croit Digital Chat Station, le coût du Snapdragon 8 Gen 3 est plus élevé que celui du Snapdragon 8 Gen 2. Par conséquent, certains fabricants auraient déjà fait le choix de priver leurs smartphones haut de gamme de processeurs de nouvelle génération, au moins sur les variantes de base.

Cependant, on sait que des fabricants tels que Samsung, Xiaomi ou encore OnePlus mettront un point d’honneur à utiliser la puce la plus puissante du marché dans leurs nouveaux appareils les plus chers, ce qui pourrait ainsi tirer leurs prix vers le haut. Nous ne sommes donc pas à l’abri de nouvelles hausses l’année prochaine.

Les smartphones Android ne devraient pas être les seuls à subir de telles hausses de prix, puisqu’on le rappelle, la nouvelle puce A17 d’Apple sera gravée en 3 nm, un processus de fabrication beaucoup plus coûteux. Comme les iPhone 14 avant eux, les iPhone 15 devraient malheureusement aussi avoir droit à une augmentation des tarifs.

Source : Digital Chat Station