Google va imposer au moins 2 ans de mises à jour Android pour les smartphones pliables

Bonne nouvelle, il semblerait que Google va bientôt mettre en place un cahier des charges que les fabricants de smartphones devront respecter pour continuer à utiliser ses applications sur leurs appareils.

Google vient de déployer la 5e bêta de son système d’exploitation Android 14, qui contient quelques correctifs à destination des smartphones pliables, et il semblerait que ceux-ci vont prochainement recevoir une attention toute particulière. En effet, d’après les informations de Mishaal Rahman, Google va bientôt mettre en place un cahier des charges pour les appareils pliants.

Google compterait contraindre des fabricants de smartphones pliables fonctionnant sous Android à le respecter, au risque de voir les applications Google disparaître de leurs appareils. Google songerait notamment à des exigences concernant la durabilité des appareils, tant au point de vue du matériel que logiciel.

Google va imposer des normes précises aux smartphones pliables

D’après Mishaal Rahman, Google va imposer aux smartphones pliables de survivre à au moins 200 000 pliages et dépliages. C’est exactement ce qu’affirme Samsung au sujet de ses récents Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5, mais à ce jour, tous les fabricants ne promettent pas une durée de vie identique.

On sait par exemple que le Motorola Razr 40 Ultra est beaucoup moins solide que le smartphone à clapet de Samsung, comme l’a démontré un youtubeur en vidéo. De son côté, Xiaomi va plus loin que le géant coréen en annonçant pas moins de 500 000 pliages possibles sur son prochain Xiaomi Mix Fold 3, qui sera dévoilé officiellement le 17 août prochain.

Enfin, Google prévoit également d’exiger auprès des fabricants un suivi logiciel plus long. Cela a pour but de garantir la longévité de leurs appareils, qui coûte pour la plupart plus de 1000 euros. Les fabricants de smartphones pliables devront déployer au moins 2 mises à jour Android majeures sur leurs appareils, et des correctifs de sécurité pendant 3 ans au minimum.

Grâce à ces nouvelles exigences, Google compte améliorer la qualité et la durabilité de ces appareils pliables, ce qui pourrait bien augmenter leur adoption. Si on pouvait jusqu’à présent imaginer que les smartphones pliants étaient moins durables que la moyenne, les récentes générations se sont montrées beaucoup plus solides qu’elles ne pouvaient l’être auparavant. Le Galaxy Z Fold 5, par exemple, s’est montré bien plus résistant qu’un smartphone traditionnel dans un test de durabilité de l’extrême.