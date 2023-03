Android, iOS : découvrez quelle application est utilisée par la moitié des Français

WhatsApp fait un véritable carton en France, si l’on en croit les données d’une récente étude de l’IFOP commandée par Lemon. Au total, ce seraient quelque 30 millions de Français qui auraient utilisé l’application au cours des 3 derniers mois, soit plus de la moitié des 18 ans et plus.

WhatsApp, l’application la plus téléchargée en France en 2022, a été installée par 7 Français sur 10 depuis son lancement en 2009, et serait aujourd’hui utilisée par 57 % des internautes de plus de 18 ans. 8 % n’auraient pas utilisé l’application récemment, 7 % auraient déjà désinstallé l’application, 15 % n’auraient jamais utilisé WhatsApp et 13 % des personnes interrogées n’ont pas de téléphone.

Les hommes et les femmes semblent être presque tout aussi nombreux à utiliser WhatsApp, avec respectivement 56 % et 58 % des répondants, mais l'application semble surtout populaire chez les cadres (77 %), contre 52 % chez les ouvriers. L'Île-de-France semble également plus friande de l'application, avec 64 % des Franciliens, contre 56 % en province.

30 millions de Français utilisent WhatsApp

Au total, ce sont donc bien près de 72 % des Français qui ont déjà installé WhatsApp sur leur appareil, ce qui prouve bien la domination de Meta sur le marché des applications de messagerie. L’application serait surtout populaire chez les jeunes de 25 à 34 ans avec 71 % d’adeptes, tandis que l’on ne retrouve que 44 % d’utilisateurs chez les plus de 65 ans.

Cela représente donc 30 millions d’utilisateurs actifs en France. Pour remplacer ce chiffre dans son contexte, sachez que l’application de Meta est actuellement utilisée par environ 2 milliards d’utilisateurs. Seuls Facebook (2,9 milliards) et YouTube (2,6 milliards) peuvent se vanter de faire mieux. En 2022, WhatsApp était également présente sur le podium des applications les plus téléchargées, derrière TikTok et Instagram.

9 personnes sur 10 sont membres d’un groupe sur WhatsApp

Selon les informations recueillies par l’IFOP, 91 % des Français sont membres d’au moins un groupe sur WhatsApp. Une majorité de nos concitoyens sont membres de 1 à 4 groupes, tandis qu’un tiers dit faire partie d’au moins 5 groupes, et 16 % d’au moins 10 groupes différents.

Parmi les catégories de groupe les plus populaires, on retrouve sans surprise la famille et les amis, à égalité avec 74 % des répondants disant en faire partie. Viennent ensuite les groupes dédiés au travail à 54 %, puis les groupes liés à un événement (anniversaire, etc.) à 47 %.

Pour améliorer ses groupes, WhatsApp a d’ailleurs récemment ajouté de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Il est par exemple possible de quitter un groupe en toute discrétion, et l’entreprise a également introduit l’onglet Communauté.

WhatsApp fait presque l’unanimité chez les Français

D’après les personnes interrogées, leurs expériences sur WhatsApp sont globalement très positives. 97 % se disent être très contents de leurs groupes amicaux ou familiaux (96%), ou encore des communautés de travail (87 %) ou encore associatives (93%).

Cependant, certains internautes ont déjà vécu de mauvaises expériences sur l’application de messagerie. Parmi les désagréments principaux qui ont été relevés, on peut citer les notifications incessantes à 63 %, un trop grand nombre de messages reçus à 58 % ou encore le fait de se sentir obligé de répondre à 51 %.

Comme dans tous les groupes, certains utilisateurs peuvent également se montrer agaçants (38 %), et il arrive même qu’ils engagent une conversation personnelle au sein dudit groupe (45 %), ce qui a évidemment le don d’énerver les autres participants.

Des millions de Français sont addicts à WhatsApp

L’étude de l’IFOP met également en lumière un groupe d’utilisateurs assez addict à l’application de messagerie. Si 7 Français sur 10 se disent capables de se passer de l’application dans leur vie quotidienne, 8 millions de Français (28 %) annoncent qu’une telle éventualité semble pour eux impossible.

Parmi eux, on retrouve 32 % des 18-24 ans, 30 % des 25-34 %, et se chiffre décroit doucement pour atteindre les 22 % chez les 65 ans et plus. On sait que la popularité des réseaux sociaux a explosé en 2022 avec un nouveau record de temps d’utilisation, et les chiffres dévoilés par cette nouvelle étude ne laissent présager aucune baisse de leur popularité dans les années à venir.