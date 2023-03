TikTok veut empêcher les enfants d’utiliser son application plus d’une heure par jour

TikTok introduit de nouveaux paramètres destinés à réduire le temps que les enfants passent dans l'application. Dans une mise à jour, la société indique qu'elle imposera automatiquement aux adolescents de moins de 18 ans une limite quotidienne de 60 minutes de temps d'écran.

TikTok va fixer une limite de temps quotidienne de 60 minutes par défaut pour tous les comptes détenus par des personnes de moins de 18 ans et développe un outil permettant aux parents d'empêcher leurs enfants de regarder des contenus contenant certains mots ou hashtags, dans le cadre des efforts déployés par l'entreprise pour consolider son image publique.

Lorsque la limite de 60 minutes sera atteinte, les adolescents seront invités à saisir un code d'accès pour continuer à regarder des vidéos sur l'application de médias sociaux, ce qui les obligera à « prendre une décision active » pour continuer à faire défiler les vidéos, a déclaré la société.

TikTok veut réduire l’addiction à son application

TikTok a indiqué qu'il avait fixé ce seuil de 60 minutes en consultant des recherches universitaires et des experts du Digital Wellness Lab de l'hôpital pour enfants de Boston. On s'inquiète depuis longtemps de ce à quoi les mineurs sont exposés sur les réseaux sociaux et des dommages qu'ils peuvent causer, et ces nouvelles limitations pourraient bien aider à lutter contre ce problème. Un rapport publié à la fin de l'année dernière suggère d’ailleurs que les algorithmes de TikTok font la promotion de vidéos sur l'automutilation et les troubles alimentaires auprès d'adolescents vulnérables.

TikTok a également déclaré qu'il commencerait à envoyer des notifications aux jeunes utilisateurs, leur suggérant de mettre en place une limite d'utilisation quotidienne s'ils décident de se soustraire à la nouvelle limite de 60 minutes. « La recherche montre que le fait d'être plus conscient de la façon dont nous passons notre temps peut nous aider à être plus intentionnels dans les décisions que nous prenons », a déclaré TikTok. « Nous incitons donc également les adolescents à se fixer une limite quotidienne de temps d'écran s'ils choisissent de ne pas respecter les 60 minutes par défaut et passent plus de 100 minutes sur TikTok en une journée ».

TikTok veut permettre aux parents de mieux surveiller leurs enfants

Cormac Keenan, responsable de la confiance et de la sécurité chez TikTok, ajoute que pour les comptes dont l'utilisateur est âgé de moins de 13 ans, un parent ou un tuteur devra définir ou saisir un code d'accès existant pour autoriser 30 minutes de visionnage supplémentaire une fois la limite initiale de 60 minutes atteinte.

En outre, l'application va développer des offres destinées à donner aux parents des informations détaillées sur l'utilisation globale de leurs enfants. Cet outil comprend des données sur le temps qu'un utilisateur passe sur l'application, le nombre de fois où TikTok a été ouvert et une analyse de l'utilisation totale de l'application pendant la journée et la nuit. Les parents peuvent également définir un calendrier pour la réception des notifications par leurs enfants, et choisir de filtrer les sujets qu'ils ne souhaitent pas voir apparaître dans leurs flux « Pour vous ».

La plateforme de médias sociaux a déclaré qu'elle travaillait dur pour accroître la sensibilisation des parents dans le cadre d'un effort continu pour « apporter de la joie et jouer un rôle positif dans la façon dont les gens s'expriment », selon un communiqué de presse. « Chaque adolescent est différent, et chaque famille l'est aussi. C'est pourquoi nous nous efforçons de fournir aux parents les informations dont ils ont besoin sur TikTok », a déclaré Cormac Keenan

La fonctionnalité sera déployée « dans les semaines à venir », selon le communiqué de presse de TikTok, mais on ne connait pas la date exacte de son arrivée. Cette mise à jour intervient alors que les législateurs américains ont renouvelé leurs efforts pour interdire totalement TikTok. Outre les problèmes de sécurité nationale, le Congrès a également reproché à l'entreprise de ne pas en faire assez pour protéger ses plus jeunes utilisateurs.