La popularité des réseaux sociaux explose, nouveau record de temps d’utilisation en 2022

Les réseaux sociaux sont en plein essor depuis maintenant quelques années, et 2022 permis aux géants du numérique d’établir un nouveau record de temps d’utilisation de leurs plateformes sociales.

La société précédemment connue sous le nom d'App Annie et désormais appelée data.ai, a récemment publié un aperçu annuel de l’utilisation des applications en 2022. Le rapport détaillé de 91 pages présente une foule d'informations sur de nombreux secteurs, dont notamment les réseaux sociaux. Il met donc en avant les principales évolutions des applications sociales au cours des 12 derniers mois.

Sans surprise, le rapport dévoile que les internautes ont passé plus de 2000 milliards d’heures sur les réseaux sociaux, et cela seulement sur les smartphones Android. Nous avons donc affaire à un nouveau record, et une augmentation de 17 % par rapport aux 1740 milliards d’heures d’utilisation en 2021.

Comment expliquer ce nouveau record ?

Tout d’abord, data.ai note l’essor de BeReal. « BeReal est devenu une application sociale populaire en 2022, attirant les utilisateurs en leur proposant une expérience plus authentique et moins élaborée. En fait, aucune application sociale n'a ajouté plus de nouveaux utilisateurs aux États-Unis au cours des cinq dernières années que les 5,3 millions de BeReal en août 2022 », peut-on lire dans le rapport. Aujourd’hui, le réseau social compte bien plus de 50 millions d’utilisateurs, mais ceux-ci passent finalement assez peu de temps sur l’application par rapport à d’autres plateformes plus addictives.

En ce qui concerne les applications les plus populaires, la couronne reste évidemment entre les mains de Meta et sa foule de réseaux sociaux, bien que TikTok a également obtenu de bons résultats sur la plupart des marchés. En effet, TikTok a généré le plus de revenus in-app par rapport à toutes les autres applications de médias sociaux en 2022, notamment à sa monnaie virtuelle qui permet aux utilisateurs de donner de l'argent aux créateurs et aux influenceurs.

La formule d'abonnement Snapchat+ de Snapchat a réussi à séduire, tandis que les badges live-stream d'Instagram, qui mettent en évidence vos commentaires dans le flux, ont également été relativement populaires. En ce qui concerne les marchés où les réseaux sociaux explosent le plus, sachez que les États-Unis ont désormais dépassé le Japon et la Chine. Cette dernière impose d’ailleurs de plus en plus de restrictions pour limiter l’addiction des enfants. En France, les jeunes passeraient en moyenne 4 heures par jour sur leur smartphone.