Facebook augmente la durée maximale des Reels à 90 secondes

Bonne nouvelle pour les fans de Facebook, le réseau social s’est enfin aligné sur Instagram en proposant des Reels pouvant durer jusqu’à 90 secondes, contre 60 secondes précédemment.

Meta avait allongé la durée des Reels à 90 secondes sur Instagram au milieu de l’année dernière, et ce n’était donc qu’une question de temps avant que Facebook augmente lui aussi la durée de la fonctionnalité. C’est désormais chose faite, la société ayant annoncé que les vidéos auparavant limitées à 60 secondes pourront désormais atteindre les 90 secondes.

La société a fait cette annonce depuis son compte “Meta for Creators” sur Facebook, et en a profité pour dévoiler plusieurs nouvelles fonctionnalités. Parmi elles, on peut notamment citer “Grooves”, qui aligne et synchronise automatiquement les mouvements de la vidéo de l'utilisateur avec le rythme de la chanson choisie.

Les vidéos de Facebook sont toujours moins longues que celles de TikTok

Meta affirme que Reels est le format qui connaît actuellement une forme croissance, au grand dam des utilisateurs Instagram, qui se plaignent souvent que la plateforme leur propose plus de vidéos que de photos. L'entreprise affirme que les partages de Reels ont plus que doublé au cours des six derniers mois, et il n’est donc pas étonnant de voir Meta améliorer la fonctionnalité en augmentant la durée maximale des vidéos.

Facebook offrira d’ailleurs un moyen facile de générer des Reels à partir de vos souvenirs. Vous pourrez également tirer parti des modèles en vogue. Cela vous permet de remplacer les clips d'un « template » existant par vos propres clips, comme vous pourriez le faire sur d’autres applications.

Notons que malgré l’augmentation de 50 % de la durée des Reels sur Facebook, ceux-ci ne durent toujours pas aussi longtemps que les vidéos que vous pouvez poster sur TikTok, le concurrent principal de Meta sur ce secteur. En effet, depuis l’année dernière, les utilisateurs de TikTok peuvent publier des vidéos de 10 minutes, contre 3 minutes auparavant.

Cette tentative de faire trembler TikTok ne devrait donc pas vraiment se montrer très concluante. Pour rappel, le réseau social chinois est celui sur lequel les enfants et les ados passent le plus de temps, et cela ne devrait pas changer en 2023.