Vous allez recevoir une notification alarmante si vous habitez dans cette région (mais c’est tout à fait normal)

Les autorités s'apprêtent à conduire un test du dispositif Fr-Alert en envoyant une notification à de nombreux utilisateurs. Pas de panique donc si vous la voyez s'afficher sur votre smartphone.

Depuis quelques années, les autorités françaises comptent grandement sur un dispositif d'alerte capable d'informer rapidement et à grande échelle lorsque les Français ont besoin de se mettre en sécurité. Baptisé FR-Alert, celui-ci permet d'envoyer instantanément une notifications à plusieurs milliers d'utilisateurs sur leur smartphones, les informant de la situation en cours et des moyens de se protéger. Fortes intempéries, catastrophes naturelles ou même attentat, FR-Alert se présente comme la solution idéale en cas d'urgence.

Néanmoins, il semblerait que nous soyons encore loin d'un déploiement au niveau national du dispositif. En effet, les tests durent depuis quelques années déjà. En 2023, FR-Alert a certes permis de prévenir les habitants de cinq départements d'un fort orage à venir. Mais la plupart du temps, celui-ci se fait très discret. Il est donc très possible que vous n'ayez jamais reçu l'une de ses fameuses notifications. Et, de fait, que vous soyez d'une mauvaise surprise dans les jours à venir.

FR-Alert va se déclencher cette semaine, pas de panique

En effet, les autorités préviennent aujourd'hui qu'une nouvelle salve de test va bientôt être menée. Celle-ci ne concernera que les habitants d'Île-de-France et s'étalera jusqu'à mercredi prochain. Au total, 19 communes seront concernées. Voici le calendrier d'envoi des notifications :

Seine-et-Marne, lundi 13 octobre : entre 10h30 et 11 heures entre 12h et 12h30 à La Ferté-Gaucher

entre 10h30 et 11 heures entre 12h et 12h30 à La Ferté-Gaucher Essonne, mercredi 15 octobre : entre 10 heures et 11 heures à Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Vigneux-sur-Seine et Viry-Châtillon

entre 10 heures et 11 heures à Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Vigneux-sur-Seine et Viry-Châtillon Seine-Saint-Denis, mercredi 15 octobre : entre 11 heures et 14 heures à Saint-Denis, Saint-Ouen, L’Île-Saint-Denis, Neuilly-sur-Marne, Gournay-sur-Marne et Noisy-le-Grand

entre 11 heures et 14 heures à Saint-Denis, Saint-Ouen, L’Île-Saint-Denis, Neuilly-sur-Marne, Gournay-sur-Marne et Noisy-le-Grand Val-de-Marne, mercredi 15 octobre : entre 11h30 et midi à Alfortville, Ivry-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont, Créteil et Orly

entre 11h30 et midi à Alfortville, Ivry-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont, Créteil et Orly Paris, mercredi 15 octobre : mercredi entre 13 heures et 13h30, dans le quartier Beaugrenelle

Il semblerait donc que les équipes derrière le projet aient appris de leurs erreurs. De nombreux Français se souviennent encore d'un test similaire mené il y a quelques mois… sans que les populations ciblées aient été prévenues, laissant ainsi les concernés penser au pire. Si vous recevez la notification, vous n'avez donc qu'une seule consigne à suivre : ne rien faire.

