Vous n’arrivez plus à vous connecter à Android Auto ? C’est probablement à cause de cette mise à jour

Depuis quelques jours, les témoignages d'utilisateurs frustrés se multiplient sur les formules d'Android Auto. Ils sont en effet nombreux à rapporter des problèmes de connexion, faisant souvent apparaître un long écran noir. Heureusement, il semblerait que l'on sache ce qui cause ce bug.

Il faut bien reconnaître que les bugs font malheureusement partie de l'expérience Android Auto. Il n'est pas rare de devoir désinstaller une mise à jour pour que le système fonctionne correctement avec que celle-ci ait tout fait dérailler. Pourtant, l'OS pour voiture n'est pas toujours à blâmer pour ses problèmes techniques. Parfois, il faut aussi regarder de l'autre côté de l'équation : les smartphones.

En effet, Android Auto ne peut pas fonctionner sans que l'on y connecte son smartphone et, de fait, cela augmente considérablement les risques de bugs – et la difficulté à en trouver la cause. Le cas se présente justement pour de nombreux utilisateurs qui, ces derniers jours, font face à de petits soucis de connexion. Impossible pour eux de lancer Android Auto, qui se contente d'afficher un écran noir.

Voici pourquoi vous n'arrivez plus à vous connecter à Android Auto

Cet écran noir s'impose pendant 10 à 15 secondes, avant que le système se décide enfin à expliquer qu'il n'a pas réussi à se connecter au smartphone de l'utilisateur. Le problème ne vient pas du Bluetooth puisque certains témoignages évoquent une situation similaire même en branchant leur téléphone. Or, tous ces témoignages ont quelque chose en commun : les smartphones affectés sont tous passés sur Android 16 récemment.

En effet, il semblerait que ce soit bien la dernière mise à jour majeure du système d'exploitation qui soit à l'origine des problèmes de connexion. Aussi, tous les smartphones récents ayant installé Android 16, soit principalement des Google Pixel et Samsung Galaxy, sont potentiellement impactés. Pour l'heure, inutile de nettoyer le cache de l'application, bien que cela résolve temporairement le problème.

En attendant un correctif, la seule solution viable est de désinstaller la dernière mise à jour d'Android Auto, puis de la réinstaller depuis le Play Store.

Source : Android Headlines