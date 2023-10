Android Auto accueille une app compatible Waze et Maps pour trouver les stations de recharge électrique

Une nouvelle application servant à trouver les bornes de recharge pour les voitures électriques fait son apparition sur Android Auto.

Après avoir sorti une application pour Apple CarPlay permettant de « trouver facilement et en toute sécurité la station Fastned la plus proche tout en conduisant », la compagnie annonce la sortie d’une application pour Android Auto. L’application mobile Fastned permet de démarrer une session de charge de votre voiture électrique en un clic, de « planifier votre itinéraire en fonction des chargeurs rapides les plus fiables », de vérifier leur disponibilité, ou encore de suivre l’état de remplissage de la batterie en direct.

Autant de fonctionnalités extrêmement pratiques qui n’étaient auparavant disponibles que sur les smartphones. Les utiliser lorsque vous étiez au volant était peu pratique, voire dangereux. Android Auto permet aux utilisateurs d’Android d’afficher l’interface de leur smartphone sur le système d’infodivertissement d’une voiture. Cette fonctionnalité de plus en plus appréciée est également proposée chez Apple, avec CarPlay. Rappelons cependant que ce programme est distinct d’Android Automotive, un OS à part entière qui remplace le système d’exploitation natif de la voiture.

Android Auto accueille une application permettant de trouver des stations de recharge à travers Waze et Maps

Une application « pour Android Auto est désormais disponible pour les clients Fastned utilisateurs d’Android et disposant d’un véhicule électrique compatible ». Grâce à son intégration avec Google Maps et Waze, Fastned permet « aux conducteurs de véhicules électriques de consulter la disponibilité des chargeurs en temps réel, de vérifier le prix des kWh et d’obtenir des itinéraires ».

Si dans le domaine des bornes de recharge pour les voitures électriques, Fastned et ses 100 stations fait figure de petit poucet face au géant Tesla et ses plus de 1000 stations de Surchargeurs en Europe, l’entreprise néerlandaise compte bien totaliser le même nombre de stations sur le Vieux Continent. L’offre de la compagnie se démarque de la concurrence par son choix d’alimenter les bornes à l’énergie solaire et éolienne.