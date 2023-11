Tesla : Elon Musk perd 39 milliards d’euros, la demande de véhicules est en baisse

Tesla annonce qu'elle s'attend à une croissance plus faible qu’initialement prévue, la faute à la demande moins forte en voitures électriques. L'action de la marque et la fortune personnelle d'Elon Musk, son fondateur, perdent des milliards d'euros.



Rien ne va plus pour le milliardaire fantasque. Chacune des entreprises d'Elon Musk enchaînent les coups durs et les résultats financiers s'en ressentent. On apprend récemment que X (Twitter) a perdu la moitié de sa valeur depuis son rachat. Le réseau social est désormais valorisé à 18 milliards d'euros, sachant que son actuel patron a dépensé près de 42 milliards pour l'acquérir en contractant des emprunts. Du côté de la course à l'espace, ce n'est guère mieux : on attend toujours le deuxième vol d'essai du vaisseau Starship depuis son explosion en avril dernier.

Et chez Tesla enfin, l'horizon est loin d'être dégagé. Malgré l'attente, de nombreux clients potentiels ont annulé leur précommande du Cybertruck. Plus généralement, la marque automobile a annoncé qu'elle revoyait à la baisse ses estimations de croissance. En cause, la diminution de la demande en voitures électriques. Le résultat ne s'est pas fait attendre : sur le mois d'octobre 2023, l'action de Tesla a perdu 20 %, soit plus de 137 milliards d'euros en valeur boursière.

L'action de Tesla chute, la fortune personnelle d'Elon Musk en prend un coup

L'entreprise aurait fait cette annonce suite à la baisse de la demande de véhicules électriques. Le marché est en effet en difficulté. Par exemple, Volkswagen a stoppé la production de son ID.3 et plus globalement de toute voiture électrique dans son usine historique de Dresde en Allemagne. L'américain Ford a de son côté annoncé qu'il mettait en pause son investissement de 11,4 milliards d'euros dans la production d'EV, là aussi en raison d'une demande en berne.

Les pertes de Tesla ne sont pas sans conséquence sur Elon Musk. Celui-ci possède en effet des parts dans ses différentes sociétés et une baisse du cours des actions associées a un effet direct sur sa fortune personnelle. Tesla qui perd 20 % de sa valeur boursière, cela se traduit par moins 39 milliards d'euros dans le portefeuille de l'homme d'affaire. On ne va pas le plaindre pour autant : ses richesses individuelles sont toujours estimées à 183 milliards d'euros.

