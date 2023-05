Waze est désormais disponible en natif dans Android Automotive et dans Android Auto

Google a profité de la Google I/O 2023 pour annoncer l’intégration de Waze dans les voitures compatibles Android Automotive et Android Auto.

Si le déploiement de Bard et la présentation du Pixel Fold ont constitué les annonces les plus marquantes de la conférence Google I/O 2023, la firme de Mountain View a tout de même réservé quelques surprises aux utilisateurs d’Android Auto. La compagnie a ainsi annoncé que Waze, l’application de GPS plébiscitée par 20 millions d’automobilistes en France, arrive en natif dans les tableaux de bord des voitures intégrant Android Auto et les services Google.

C’est une nouvelle qui devrait réjouir les professionnels qui passent beaucoup de temps dans leur voiture. Lors de la conférence des développeurs 2023, Google a annoncé avoir noué des partenariats avec Zoom, Microsoft et Cisco pour intégrer leurs applications de conférence (Teams, Webex et Zoom, en audio) directement sur l’écran des voitures compatibles. Pour toujours plus de divertissements et d’informations, la firme annonce aussi que YouTube sera disponible dans les véhicules compatibles Android Automotive de Renault, Polestar, Honda, Chevrolet ou encore Volvo. Les conducteurs n’auront pas besoin de faire quoi que ce soit pour bénéficier de ces nouveaux services, puisque ceux-ci seront déployés à travers une mise à jour instantanée.

Android Auto et Android Automotive intègrent désormais Waze, YouTube et Zoom

Google lance une grande offensive dans le domaine de l’Intelligence artificielle pour contrer Microsoft et OpenAI. Cela va se traduire dans des produits tels que Workspace ou dans Gmail, qui écrira des emails tout seul, mais aussi à travers Google Assistant. La fonctionnalité « Smart Suggestions », qui permet de répondre aux messages à travers des suggestions faites par l’IA de la plateforme sera proposée dans toutes les voitures intégrant Google dans les prochains mois.

L’annonce de la disponibilité de Waze dans toutes les voitures intégrant Google reste l’annonce la plus marquante. La compagnie annonce que « vous pourrez utiliser vos fonctionnalités préférées de Waze, telles que les rapports en temps réel sur le trafic ou encore les routes fermées, directement sur l’écran de votre voiture ».