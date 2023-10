Volkswagen ID. 3 : la batterie affiche une forme étonnante après 100 000 km

L'ADAC, la principale association d'automobile allemande, vient de conclure son test d'endurance sur la Volkswagen ID. 3. L'occasion de constater l'état et les performances de la citadine électrique après plus de 100 000 km.

On le sait, la Volkswagen ID.3 a connu des débuts difficiles, notamment en raison de ses nombreux problèmes logiciels ou encore la qualité douteuse des matériaux utilisés pour habiller son intérieur. Ces critiques légitimes, Volkswagen les a entendues. En 2023, la marque allemande a fait en sorte de gommer ces défauts dans une version totalement remodelée de l'ID. 3.

Si ce nouveau modèle a définitivement remplacé les anciennes versions depuis avril 2023 en France, les ID. 3 premières du nom sont encore nombreuses à circuler sur nos routes. Avis aux propriétaires de ID.3 pré-restylage, les résultats de ce test mené par l'ADAC vont sûrement vous intéresser.

L'ID. 3 passe à l'épreuve des 100 000 km

En effet, la première association automobile allemande a soumis une ID.3 à un examen rigoureux pendant plus de 2 ans et demi, avec un objectif affiché : atteindre le plus rapidement possible les 100 000 km. Pour atteindre cet objectif, les ingénieurs n'ont pas ménagé la batterie. En effet, l'ID. 3 a souvent été rechargée à 100 % sur des bornes de charge rapide, une pratique qui abîme les cellules à termes et qui n'est pas recommandée par le constructeur.

C'était la 1re fois qu'un véhicule de la gamme ID. passait cette épreuve d'endurance. Précisons qu'il s'agissait d'une ID. 3 Pro S avec une batterie de 77 kWh mise en circulation en mai 2021, avec un moteur électrique de 150 kW (pour un couple de 310 Nm) et une autonomie annoncée de 525 km en cycle WLTP.

Comme le précise l'ADAC, la citadine compacte électrique a été examinée selon 8 critères principaux et plus de 300 sous-critères, parmi les technologies embarquées, la sécurité, la maniabilité, la simplicité d'utilisation ou encore l'impact environnemental. Le but étant de dresser un portrait du véhicule après avoir dépassé le cap symbolique des 100 000 km.

La batterie affiche une forme étonnante

Mais alors, comment s'en est sortie l'ID. 3 ? Concernant la batterie tout d'abord, elle affiche une forme plutôt étonnante. Avec 102 500 km au compteur, les ingénieurs ont relevé une capacité de 93 % ! De quoi confirmer la promesse de Volkswagen, qui garantit une capacité nette de la batterie d'au moins 70 % de la capacité d'origine après 8 ans d'utilisation ou 160 000 km.

Dans son bilan, l'association a ensuite salué le suivi logiciel de l'ID. 3. Grâce à plusieurs mises à jour déployées durant ces 2 ans et demi, le constructeur a été en mesure d'améliorer de nombreux aspects : augmentation de la puissance de charge à 170 kW, réduction de la consommation électrique sur les courtes distances et à basse température (entre 0 et 5 ° C), etc.

Attention, tout n'est pas rose. Vers les 75 000 km, les ingénieurs de l'ADAC ont été contraints d'amener l'ID.3 pour un entretien chez VW facturé 500 €. Par ailleurs, l'arbre de transmission a fait des siennes (un défaut récurrent chez le constructeur) et a été remplacé à 55 000 km. Des problèmes sont réapparus sur la pièce à l'approche des 100 000 km. Enfin, l'ADAC a de nouveau critiqué la disposition des commandes tactiles au volant (un souci bien connu) et la lenteur du système d'infodivertissement.

Source : ADAC