Voiture électrique : la recharge en 5 minutes est bientôt possible, c’est officiel

Un nouveau standard de charge rapide est désormais officiel en Chine. Il délivre une puissance allant jusqu'à 1200 kW et se veut compatible avec toutes les normes existantes.

Il fut un temps où les voitures électriques n'avaient pas bonne réputation à cause d'un point capital : leur autonomie. Déjà, les véhicules ne tenaient pas longtemps, mais en plus, il fallait trouver des bornes de recharge sur le trajet et attendre longtemps à l'arrêt histoire de “faire le plein”. Cette époque est révolue. Les batteries ont une plus grande capacité et on trouve des stations de recharge presque partout. La progression se fait maintenant sur la vitesse à laquelle la batterie se remplit.

C'est un paramètre essentiel : plus vite vous rechargez, moins vous allongez le trajet, plus la différence avec les véhicules thermiques diminue sur ce point. En attendant l'arrivé de la technologie qui permet de charger la batterie d'une voiture électrique en 9 secondes, la Chine officialise un nouveau standard pour le faire en 5 minutes. Son nom est ChaoJi-1 et il est en test dans l'Empire du Milieu depuis 2022. La norme est désormais prête à être diffusée.

La norme ChaoJi-1 permet de recharger une voiture électrique en 5 minutes

Pour réussir ce tour de force, la norme ChaoJi-1 délivre jusqu'à 1200 kW lors de la charge. Évidemment, il faut que le véhicule soit équipé d'une batterie supportant une telle puissance. Notons que le standard se base sur la technologie de charge CHAdeMO 3.1. Elle est très peu utilisée par les constructeurs automobiles aujourd'hui, mis à part dans quelques pays comme le Japon ou la Chine. On peut craindre un problème de compatibilité avec les autres normes, comme le CCS en France, mais il n'en est rien.

Le système est pensé pour être adaptatif et évolutif. Toutes les solutions de charge rapide en courant continu seront capables de l'utiliser. La sécurité n'est pas en reste puisque ChaoJi-1 intègre un circuit de contrôle pour repérer les problèmes éventuels lors de la recharge. Il faut désormais attendre pour savoir si le standard s'exportera facilement et sous quels délais.

