Voiture électrique : bonne nouvelle, vous allez payer moins cher pour installer une borne de recharge chez vous

Installer une borne de recharge pour voiture électrique chez soi va bientôt coûter moins cher. Le gouvernement annonce une mesure qui prendra effet dès 2024 pour l'ensemble des ménages.

Ce n'est pas un secret : la France veut favoriser l'essor des voitures électriques. Et cela passe, entre autres, par le développement des bornes de recharges afin d'un proposer le plus possible sur l'ensemble du territoire. Le pays atteint en mai dernier la barre symbolique des 100 000 bornes. Quelques mois plus tard, un rapport de l'Avere-France indique que 99 % des aires d'autoroute sont équipées de bornes de recharge rapide. Au final, la France est le deuxième pays européen le mieux loti en la matière, les Pays-Bas occupant la première place.

Mais le gouvernement ne veut visiblement pas s'arrêter en si bon chemin. Clément Beaune, ministre des transports, annonce que l'Hexagone “passe la vitesse supérieure cet automne sur la voiture électrique […]”. L'État va ainsi débloquer 200 millions d'euros supplémentaires pour l'installation de points de recharge sur les routes et chez les particuliers. Bonne nouvelle si vous souhaitiez sauter le pas : l'opération va vous coûter moins cher, et ce dès l'année prochaine.

L'installation d'une borne pour recharger sa voiture électrique à domicile va coûter moins cher

Actuellement, installer une borne chez vous vous octroie un crédit d'impôt “égal à 75 % du montant des dépenses dans la limite de 300 euros par système de charge”. Il va être augmenté en 2024 pour passer à 500 € maximum. Cela devrait inciter les propriétaires de véhicules électriques à s'équiper, sachant qu'en moyenne, une telle opération coûte entre 1000 et 2000 € selon la puissance choisie.

Pour rappel, ce crédit d'impôt est ouvert à tous. “Il est accordé au titre des dépenses supportées par les contribuables dans leur habitation principale et/ou résidence secondaire, qu’ils en soient propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit (aucune condition d’ancienneté du logement concerné n’est exigée). […] En pratique :

une personne célibataire, divorcée ou veuve peut donc bénéficier du crédit d'impôt à raison de deux systèmes, soit un système installé dans son habitation principale et un autre dans une résidence secondaire.

les couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune peuvent en bénéficier pour deux systèmes dans leurs résidences principales et deux autres dans leur résidence secondaire.”

Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé l'objectif de 400 000 bornes de recharge publiques sur le territoire d'ici 2030.

Source : Le Monde