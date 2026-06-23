Android 17 : une option pour améliorer le son de vos écouteurs se cache dans votre Pixel, voici comment l’activer

Android 17 apporte tout un tas d'améliorations, mais certaines sont dissimulées. Exemple avec cette option pour gagner en qualité sonore avec certains écouteurs et casques sans fil.

Détenteur d'un smartphone Pixel à partir du 6, vous êtes passé à Android 17, la nouvelle version du système d'exploitation mobile de Google. Bien que globalement, les changements soient discrets au final, Android 17 amène quelques nouveautés sympathiques. Étonnamment, certaines sont cachées. Non seulement la firme de Mountain View ne les met pas en avant, mais en plus il faut naviguer dans un menu par défaut inaccessible pour les trouver.

L'option qui nous intéresse ici concerne la qualité audio délivrée par vos écouteurs et casque sans fil, en Bluetooth donc. Il s'agit de la prise en charge native du codec LHDC version 5 (ou v5). Ce dernier permet un bitrate maximum de 1 Mbps. Les codec AAC ou SBC, ceux utilisés dans Android 16 et antérieur, plafonnent à 256 kbps et 328 kbps respectivement. Or, plus le bitrate est élevé, plus vous pouvez entendre les nuances de vos morceaux préférés, alors autant en profiter.

Comment activer le codec audio LHDC v5 sur un Pixel sous Android 17

Il y a trois prérequis. Le premier est de posséder un appareil compatible avec le codec LHDC v5, logique. Il y en a plusieurs sur le marché, par exemple chez Nothing avec les Ear et Ear (2). Du côté de Xiaomi, on compte les Buds 4 ou les Buds 5 Pro, tandis que One Plus dispose des Buds 3, Buds Pro 3 et Nord Buds 4. D'autres modèles sont compatibles chez Oppo ou realme.

Le deuxième prérequis est d'activer les Options pour les développeurs. Pour cela, rendez-vous dans l'application Paramètres de votre Pixel puis À propos du téléphone. En bas de la page, tapotez plusieurs fois sur Numéro de Build jusqu'à voir le message indiquant que vous êtes un développeur désormais. Les options en question se trouvent dans Paramètres > Système.

Enfin, vous devez avant toute chose connecter vos écouteurs compatibles avec le smartphone, sans quoi l'option sera grisée et vous ne pourrez pas l'activer. C'est fait ? Alors suivez le guide :

Dans les Options pour les développeurs, touchez la loupe en haut à droite afin d'ouvrir la barre de recherche. Tapez codec audio bluetooth. Le premier résultat est le bon. Il affiche Codec audio Bluetooth puis, en-dessous, Options pour les développeurs > Bluetooth. Appuyez dessus. Vous êtes amené directement à la bonne ligne : Codec audio Bluetooth. Touchez-là et choisissez LHDCv5 dans la liste.

Si vous ne voyez pas ce choix, c'est que vos écouteurs ne sont prennent pas en charge le codec.