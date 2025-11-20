Voici la solution qui pourrait enfin faire de votre smartphone Android une redoutable machine d’émulation

L’émulation sur smartphone Android pourrait bientôt être propulsée à un autre niveau. Si les puces Snapdragon 8 Elite rencontrent des problèmes de compatibilité avec les émulateurs les plus avancés, ce temps pourrait être révolu dès 2026.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 est un monstre de puissance qui est destiné à propulser la plupart des smartphones Android haut de gamme lancés entre fin 2025 et l’été 2026. Le nouveau fleuron de Qualcomm atteint des performances jamais vues en multi-cœur, au détriment de sa consommation énergétique. Mais ce n’est pas le seul problème rencontré par cette puce.

Si elle peut faire tourner les jeux les plus exigeants, elle rencontre néanmoins quelques difficultés avec les émulateurs de pointe. S’il est difficile de déterminer la cause exacte, il se peut que ce soit la nouvelle architecture du GPU qui complique la compatibilité avec les émulateurs. Mais cette situation pourrait bientôt n’être plus qu’un mauvais souvenir.

Voici le projet qui pourrait propulser l’émulation sur smartphone Android dès 2026

La solution réside dans le développement de pilote Turnip open source pour les GPU Qualcomm Adreno 8xx. Comme le rappellent nos confrères d’Android Authority, ces drivers procurent généralement de meilleures performances et une compatibilité améliorée avec les émulateurs les plus avancés, tels que GameHub ou Eden.

Et bonne nouvelle ! Il s’avère que l’un d’eux est actuellement en préparation, selon une page Mesa sur GitLab et le serveur Discord de GameHub. D’après Rob Clark, le développeur – qui est aussi, accessoirement, employé chez Qualcomm –, ce pilote Turnip prendrait en charge le GPU Adreno 840 du Snapdragon 8 Elite Gen 5, mais il pourrait aussi prendre en charge celui du Snapdragon 8 Elite, le GPU Adreno 830 – les deux chipsets ayant la même architecture.

Concrètement, les émulateurs cités précédemment peuvent déjà être exécutés sur des smartphones dotés d’un SoC Snapdragon 8 Elite ou 8 Elite Gen 5. L’expérience de jeu est néanmoins régulièrement gâchée par des bugs et des problèmes de performance. C’est pourquoi il était conseillé d’émuler les jeux très exigeants avec des modèles équipés d’un Snapdragon 8 Gen 3 ou antérieur – un comble quand on connaît la puissance des Snapdragon 8 Elite…

Mais cette situation paradoxale pourrait bientôt appartenir au passé si ce pilote Turnip parvient à exploiter tout le potentiel des dernières puces de Qualcomm. Il pourrait être prêt dès début 2026. Autrement – ou en attendant –, vous pouvez toujours vous tourner vers l’un des meilleurs émulateurs Android à date, qui a déjà bénéficié d’une mise à jour majeure pour améliorer sa compatibilité avec les Snapdragon 8 Elite.