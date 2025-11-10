Android 16 : Google renforce la protection de la vie privée grâce à une nouvelle option de localisation

Si les services de localisation sur smartphones sont l’un de leurs atouts, encore faut-il prévenir les risques liés à la confidentialité. Pour ce faire, Google corrige discrètement une faille majeure inhérente à la localisation approximative grâce à une nouvelle fonctionnalité basée sur la densité.

Qu'une application vous demande d’accéder à votre position pour proposer les résultats les plus pertinents ou vous aider à trouver un itinéraire est courant. La majorité n’ayant pas besoin de connaître vos coordonnées GPS exactes pour fonctionner, Android propose deux niveaux de précision – gérés par des autorisations distinctes – pour votre localisation : précise (généralement dans un rayon de 3 à 50 m) et approximative (jusqu’à 3 km).

Lire aussi – Android 16 bétonne la sécurité de votre smartphone : tous les réglages qu’il faut activer immédiatement

Mais si la localisation « approximative » est censée garantir l’anonymat, il existe en réalité une faille de sécurité non négligeable qui se manifeste par une inégalité entre les zones rurales et les grandes villes : la forte densité des métropoles permet de vous « camoufler », tandis que dans un hameau peu peuplé, même une estimation grossière de votre position peut suffire à la révéler avec précision. C’est pour cela que Google a discrètement intégré dans Android 16 une fonctionnalité destinée à rendre la localisation plus sûre, mais aussi plus fiable.

Google veut rendre la localisation sur Android 16 plus sûre et plus fiable

Cette nouveauté est baptisée Localisation approximative basée sur la densité de population. Si jusqu’à présent Android appliquait le même niveau de précision, quelle que soit la position de l’utilisateur ; avec cette fonctionnalité inédite la localisation « approximative » s’adapte à la densité de population pour faire bénéficier les utilisateurs Android du même ressenti d’anonymat, qu’ils soient dans un village isolé ou un centre-ville bondé.

Lire aussi – Android : la mise à jour de novembre corrige une faille critique, installez-la vite sur votre smartphone

Concrètement, cette nouveauté repose sur de nouveaux fournisseurs de densité de population, notamment implémentés dans un service comme Google Play Services – qui gère déjà les API de localisation utilisées par la plupart des applications. La firme de Mountain View prévoit également de laisser aux fabricants la possibilité de créer leur propre fournisseur. Selon nos confrères d’Android Authority, Google Play Services aurait déjà intégré cette nouveauté, mais rien n’indique pour le moment qu’elle soit active.

À l’inverse, Google plancherait également sur un moteur de positionnement inédit plus précis : Bluewave. La firme de Mountain View aurait commencé à tester cette technologie qui rendrait la localisation sur Android près de 2,25 fois plus précise fin 2024, mais on ignore encore quand elle compte réellement le déployer.