Android 14 : les bloatwares ne seront bientôt plus un problème, mais pas chez tout le monde

Une nouvelle fonctionnalité d'Android 14 va permettre de lutter contre les applications inutiles préinstallées sur les smartphones sans même y penser. À condition que les fabricants jouent le jeu. Explications.



Même si ce phénomène est loin d'être au niveau de ce qu'il était il y a quelques années, il reste d'actualité : les bloatwares qui envahissent nos smartphones. Pour rappel, ce sont des applications préinstallées par le constructeur de l'appareil ou votre opérateur téléphonique si vous achetez le mobile chez ce dernier. Il est assez rare qu'elles soient réellement utiles pour l'utilisateur et finissent par prendre de l'espace de stockage et des ressources pour rien. Cerise sur le gâteau, elles sont en majorité impossibles à désinstaller puisque parties intégrantes du système d'exploitation du téléphone.

Certes, il est possible de les désactiver et même de les supprimer du stockage, mais cela reste une manipulation manuelle qu'il est facile d'oublier. Avec Android 14, Google veut visiblement aller plus loin. Il ne s'agit pas de la fonctionnalité vous avertissant quand une application s'installe à votre insu, mais de quelque chose de plus automatique. C'est l'expert Mishaal Rahman qui partage la découverte.

Cette fonctionnalité d'Android 14 vous fait oublier les bloatwares

Précisons d'emblée qu'il n'est toujours pas question de désinstaller les bloatwares considérées comme des applications systèmes. En revanche, Android 14 pourra bientôt analyser les applis au moment d'allumer le smartphone. Si à ce moment-là, il en détecte une ou plusieurs préinstallées, elles seront placées dans un état “d'arrêt”. Autrement dit : elles ne consommeront presque pas de batterie ou de ressources tant que vous ne les lancerez pas manuellement.

Lire aussi – Android 14 : partager un mot de passe Wi-Fi devient un jeu d’enfant grâce à cette mise à jour

Google activera cette fonction par défaut dans la version AOSP (Android “pur”). Par contre, les fabricants seront apparemment libres de refuser que leurs applications soient concernées, en les inscrivant sur une liste blanche. S'ils ne jouent pas le jeu, l'intérêt de cette nouveauté sera forcément beaucoup plus limité. Mishaal Rahman note que les fichiers confiés aux constructeurs pour qu'ils puissent l'intégrer possède une liste sur laquelle figure par défaut la plupart des applications Google.