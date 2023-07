Android 14 : voici quand arriverait la bêta One UI 6.0 de Samsung, c’est imminent

Actuellement en version stable 5.1, on attend une nouvelle version bêta de l'interface One UI de Samsung, basée sur Android 14. Selon une source, elle pourrait arriver plus tôt que prévu.

Vous le savez depuis le temps : les constructeurs de smartphones embarquent sur leurs modèles des versions modifiées d'Android appelées surcouches. Cela implique qu'à chaque nouvelle version du système de base, ils doivent mettre à jour leur interface pour intégrer ses nouveautés. Chez Samsung, c'est One UI qui est utilisé. La version actuelle est la 5.1, mais avec l'arrivée d'Android 14 d'ici la fin de l'été, voire début septembre, la future interface du géant coréen est dans les starting-blocks.

Basée sur Android 14, One Ui 6.0 est déjà arrivée sur certains smartphones dans une version de test interne. On estime alors qu'une version bêta publique arrivera bientôt, mais les mois passent, et toujours rien. C'était sans compter sur le service client Samsung en Allemagne. Selon lui, la bêta publique pour One UI 6.0 débarque le 2 août sur les modèles de la série Galaxy S23. Elle serait ensuite déployée sur les Galaxy A34 et Galaxy A54 une semaine après, le 9 août.

Samsung One UI 6.0 basée sur Android 14 pourrait arriver début août

Il est normal que la nouvelle surcouche arrive d'abord sur le Galaxy S23 et ses dérivés S23 Pro et S23 Ultra. La compagnie commence toujours par la tester sur ses flagships. L'arrivée sur les A34 et A54 aussi rapidement après est cependant plus surprenante. En général il faut attendre bien plus longtemps pour voir une bêta de One UI sur les modèles milieu de gamme de la marque. Une bonne surprise pour leurs détenteurs.

Lire aussi – One UI 6.0 va enfin apporter les mises à jours rapides sur les Samsung Galaxy

En attendant, on ne sait toujours pas quand Samsung va déployer la version stable de One UI 5.1.1, dont une version bêta est accessible sur le Galaxy Z Fold 4 et la Galaxy Tab S8 depuis juin. Même les nouveaux modèles fraîchement annoncés, Z Flip 5, Z Fold 5 et Tab S9, sont livrés avec One UI 5.1. Si la mise à jour 5.1.1 doit sortir avant la bêta 6.0, la firme n'a plus beaucoup de temps.

Source : SamMobile