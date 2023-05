Galaxy S23 : l’interface One UI 6.0 basée sur Android 14 arrive déjà sur certains smartphones

One UI 6.0 va bientôt faire son arrivée sur les smartphones Samsung haut de gamme. L’entreprise a été repérée en train de tester la nouvelle version de la surcouche en interne, mais une version publique devrait arriver prochainement.

Selon Tarun Vats, un utilisateur de Twitter, Samsung aurait commencé à tester sa mise à jour One UI 6.0 basée sur Android 14, la première version de test étant apparue sur les serveurs de Samsung. Ces tests ne sont pour l’instant qu'internes, c’est-à-dire qu’aucun membre de la communauté n’a encore accès à la nouvelle mise à jour, mais cela indique que Samsung travaille déjà activement sur la mise à jour et qu'elle pourrait arriver d'ici la fin de l'année 2023.

La version de test serait destinée au Galaxy S23 Ultra et porterait le numéro de version S918BXXU1BWE2. Samsung teste également sa toute nouvelle surcouche One UI 6.0 basée sur Android 14 sur le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4, et la série Galaxy S22 devrait apparaître prochainement.

OneUI 6.0 pourrait sortir plus rapidement que prévu

Le géant coréen serait en avance sur son calendrier habituel, puisque Vats suggère qu'il a commencé les tests internes de la prochaine version majeure du système d'exploitation Android “deux mois” à l'avance. Pour rappel, Samsung avait débuté ses tests internes de One UI 5.0 sur la série Galaxy S22 au début du mois de juillet 2022.

Cela suggère que Samsung pourrait commencer les tests bêta publics assez rapidement, et que le canal stable recevrait la mise à jour d'ici la fin de l'année. Si c’est le cas, à l’exception des Pixel 8 qui arriveront à l’automne, les téléphones Samsung seraient parmi les premiers appareils à recevoir la mise à jour.

Bien qu'il soit encore trop tôt pour dire ce que la mise à jour One UI 6.0 basée sur Android 14 apportera, il est probable que Samsung se concentrera sur l'amélioration de la gestion des applications. En effet, Samsung et Google ont annoncé hier un partenariat visant à résoudre le problème de la mise en veille d’applications, qui conduit souvent à des notifications manquées. Les utilisateurs peuvent s'attendre à une expérience plus fluide et à un meilleur contrôle des applications fonctionnant en arrière-plan.