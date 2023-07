Android 14 reçoit sa 4e bêta et fait le plein de nouveautés

Google vient de déployer la bêta 4 pour son OS Android 14, et cette nouvelle version apporte de petits changements avant l’arrivée imminente d’une version stable plus tard cet été. Voici toutes les nouveautés.

Le programme bêta Android 14 de Google touche à sa fin, le mois de juillet étant le dernier mois du calendrier de développement avant une éventuelle version stable en août. Après une troisième bêta déployée juin, qui avait été suivie d’une version 3.1 corrigeant un bug du lecteur d’empreintes digitales, la quatrième bêta pourrait bien être la dernière.

Le numéro de build de la mise à jour est UPB4.230623.005, et quelques nouveautés sont au programme. Parmi elles, beaucoup de corrections de bug, mais également quelques changements plus discrets.

Quels changements sur Android 14 Beta 4 ?

Sur Android 14 Beta 4, lorsque votre smartphone sera réglé sur « silencieux », la barre d’état affichera désormais une petite icône de haut-parleur barrée, qui viendra remplacer l’icône de la cloche des précédentes versions d’Android. Malheuruesmernt, Google n’a pas ajouté de nouvelle icône qui nous indiquerait par exemple que le smartphone est en « vibreur ».

De plus, Google offre désormais aux utilisateurs un choix plus important d’illustrations pour les différents profils enregistrés sur les smartphones. 24 nouvelles photos de profil sont disponibles, et vous aurez le choix parmi des plantes, des animaux ou encore des planètes.

Enfin, comme l'a découvert Mishaal Rahman, la mise à jour comporte également un nouvel Easter Egg que vous pouvez voir en allant dans Paramètres > à propos du téléphone > Version Android. Continuez à appuyer sur la version d'Android jusqu'à ce que le logo Android 14 apparaisse devant vos yeux, flottant dans l'espace. Appuyez sur le logo pour une surprise.

La mise à jour devient également compatible avec le Pixel Fold et la Pixel Tablet, qui ont été commercialisés récemment par le géant américain. Une nouvelle option fait aussi son apparition : Confirmation automatique du déverrouillage. Elle permet de déverrouiller automatiquement l’appareil si vous saisissez un code PIN correct de 6 chiffres ou plus, et est donc moins sécurisée que de devoir appuyer sur une autre touche pour confirmer.

Il reste maintenant à savoir si Google parviendra à tenir son calendrier et déployer la version stable d’Android 14 sur ses Pixel au mois d’août, avant que celle-ci n’arrive sur d’autres smartphones d’ici la fin de l’année.