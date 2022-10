One UI 6.0 va enfin apporter les mises à jours rapides sur les Samsung Galaxy

Samsung travaille d’arrache-pied pour apporter les mises à jour rapides sur ses smartphones Galaxy. C’est Sally Jeong, vice-présidente de la firme, elle-même qui le dit. Le constructeur espère que la fonctionnalité sera prête pour le déploiement de One UI 6.0, soit certainement pas avant l’année prochaine.

Le 12 octobre dernier, Samsung a officialisé l’arrivée dans les prochaines semaines de One UI 5.0. L’occasion de découvrir toutes les nouveautés qui accompagneront la nouvelle surcouche, qui débloquera les fonctionnalités d’Android 13. Pour autant, la firme coréenne ne compte pas se reposer sur les lauriers. Alors que One UI 5.0 n’est pas encore disponible pour tout le monde, cette dernière prépare déjà l’arrivée de One UI 6.0.

Et autant dire que la prochaine version de la surcouche va faire des heureux. Dans une interview accordée à Android Authority, Hyesoon (Sally) Jeong, vice-présidente de Samsung, a dévoilé un premier aperçu de ce que l’on peut attendre de la mise à jour. Il ne fait aucun doute que la nouveauté majeure de celle-ci sera l’arrivée très attendue des mises à jour rapides sur les smartphones Galaxy.

Samsung va enfin proposer les mises à jour rapides avec One UI 6.0

En effet, Sally Jeong a confirmé que Samsung travaille sur la fonctionnalité et espère pouvoir la déployer en même temps que One UI 6.0. Il faudra donc attendre au moins un an de plus avant de pouvoir mettre à jour son smartphone sans avoir à le mettre de côté et attendre une dizaine de minutes. Nul doute que ce projet vient en réponse à la nouvelle politique d’Android 13 qui compte imposer les mises à jour rapides à tous les constructeurs, bien que Sally Jeong n’a pas souhaité commenter.

Il s’agit d’une excellente nouvelle pour tous les utilisateurs de smartphone Samsung, dont beaucoup ont exprimé leur déception face à l’absence de la fonctionnalité sur les Galaxy S22. Il est en effet temps que le constructeur se penche sur la question, à l’heure où beaucoup de ses concurrents ont déjà sauté le pas, certains depuis quelques années. Il ne reste plus qu’à se montrer patient.

Source : Android Authority