Android 14 sur le Galaxy S3 et le Galaxy Note 2 ? C’est possible, la preuve en vidéo

Si vous avez encore un vénérable Galaxy S3 ou Note 2 de Samsung dans un tiroir, c'est le moment de le ressortir pour installer Android 14 dessus. Une prouesse rendue possible par une version spécifique de LineageOS.

Ce n'est pas parce qu'on possède un vieux smartphone qu'on veut forcément s'en débarrasser, du moment qu'il fonctionne. Et avec Google qui assure 7 ans de mise à jour sur les Pixel 8 et 8 Pro par exemple, ça encourage à conserver son appareil longtemps. Sauf que tous les modèles ne sont pas logés à la même enseigne. Avancée technologique oblige, à mesure que les années passent, certains deviennent obsolètes. Ils ne refusent pas de s'allumer si vous en avez pris soin, mais restent bloqués à une ancienne version d'Android. Enfin, pas tout à fait.

Sortis en 2012, les Galaxy S3 et Galaxy Note 2 de Samsung ont officiellement reçu Android 4.4.2 KitKat comme dernière mise à jour, avec la fameuse surcouche TouchWiz du constructeur coréen. Sans même parler des nombreuses fonctionnalités absentes, un système d'exploitation aussi ancien est plus vulnérable aux failles de sécurité, pour la plupart non corrigées. Mais c'était sans compter sur un développeur de LineageOS, ROM custom née des cendres de CyanogenMod. Grâce à sa version 21, les Galaxy S3 et Note 2 tournent sous Android 14.

Les Galaxy S3 et Note 2 font tourner Android 14 en vidéo

Dans la vidéo de démonstration ci-dessous, on voit bien la mention Android version 14 dans les paramètres d'un Galaxy S3. Notez tout de même qu'il s'agit plus d'une démonstration technique qu'autre chose. Dans l'absolu, cela fonctionne, mais il y a des bugs et quelques soucis de stabilité. Le chiffrement du stockage n'est pas possible, et vous n'aurez pas la surcouche OneUI non plus. Si toutefois vous voulez tenter l'aventure, il faudra vous armer de patience et suivre scrupuleusement un tutoriel.

Pour rappel, dans les grandes lignes, cela suppose d'abord de déverrouiller le bootloader du smartphone. Il faudra ensuite installer une “custom recovery” comme TWRP à partir d'un logiciel, Odin ou Heimdall par exemple. Ce n'est après cela que vous pourrez “flasher” (installer) LineageOS sur le smartphone. La ROM ne contient aucune application Google. Si vous voulez les utiliser, il faudra installer en plus un paquet les comprenant.