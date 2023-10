Google Chrome : la barre de recherche devient plus intelligente

Google ajoute plusieurs fonctionnalités à la barre de recherche de Chrome sur Android et PC. Chercher une information, un site Web ou un lien enregistré dans les favoris devient plus simple et intuitif.

Quand vous ouvrez votre navigateur, il y a un élément que vous allez utiliser presque immédiatement, si ce n'est à chaque fois : la barre d'adresse. Comme elle intègre le moteur de recherche que vous utilisez, Google, Bing, DuckDuckGo ou autres, elle sert à lancer toutes vos requêtes. Avec une place aussi centrale dans notre navigation sur Internet, chaque amélioration qui lui est apportée est la bienvenue. Sur Chrome, Google en ajoute pas moins que 5 dans une récente mise à jour.

Nous vous avons déjà parlé de la première en évoquant les nouveautés concernant l'accessibilité des applications Google. Il s'agit de la correction automatique des fautes de frappe. Auparavant, si vous tapiez par exemple “yutube”, une page de résultats de recherche vous demandait si vous pensiez à “youtube”. Désormais, le bon site sera proposé en suggestion si tant est que vous l'avez déjà visité auparavant. Cette fonction est effective sur ordinateur, iOS et Android.

La recherche sur Chrome est plus intuitive avec ces nouvelles fonctionnalités

Dans la même veine, l'autocomplétion est plus efficace. Elle n'a plus besoin que vous commenciez par le début exact de l'adresse pour vous proposer le site correspondant. Exemple : il suffit de taper “flight” pour voir directement Google Flights, au lieu de devoir écrire “google.com flights” pour cela. Le système se base sur les mots que vous avez utilisé lors de recherches précédentes et fonctionne pour le moment sur ordinateur uniquement.

Lire aussi – Google Chrome vous avertira lorsque les extensions installées sont des malwares

Si vous êtes du genre à utiliser la barre de recherche pour afficher un site de vos favoris, vous pouvez maintenant commencer la requête par le nom d'un dossier, sur mobile et PC. Les suggestions montreront aussi les adresses de ce dossier.

Et si quelqu'un vous a parlé d'un site populaire mais que vous ne vous y êtes jamais rendu, Chrome se charge de le deviner et de vous le suggérer. Commencez à taper “googleear” et vous verrez “Google Earth” en bas de la liste. Enfin, la firme de Moutain View précise avoir globalement amélioré la rapidité d'affichage des suggestions et la lisibilité de l'ensemble.