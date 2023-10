Android 14 est disponible, quelles sont les nouveautés et comment l’installer

Sans surprise, Google a profité de la présentation de ses Pixel 8 pour annoncer le déploiement imminent d'Android 14. La nouvelle mouture du système d'exploitation sera disponible dans un premier temps pour les smartphones de la firme, avant de trouver son chemin sur tous les appareils compatibles. On vous explique comme l'installer.

On pourra dire qu'il s'est fait attendre. Attendu initialement pour la fin de l'année, Android 14 a eu droit à un report discret, avant de finalement montrer le bout de son nez lors de la conférence de présentation des Pixel 8, qui s'est tenue aujourd'hui. Ce n'est finalement pas une surprise, puisque plusieurs rumeurs pointaient du doigt le déploiement de la mise à jour en même temps que la sortie des nouveaux smartphones de Google.

Dès aujourd'hui donc, les détenteurs d'un smartphone Pixel et Xiaomi compatible peuvent télécharger Android 14 et profiter de toutes les nouveautés offertes par la mise à jour. Nous vous avons d'ailleurs préparé une sélection des fonctionnalités les plus intéressantes à faire leur arrivée dans l'OS, ainsi qu'un petit guide pour aider à installer ce dernier.

Les meilleures nouvelles fonctionnalités d'Android 14

La première grande nouveauté d'Android 14 est sans aucun doute la prise en charge des appels d'urgence par satellite, peu de temps après leur arrivée sur iPhone. Dorénavant, il sera possible d'appeler les secours de n'importe où, même si le réseau laisse à désirer. Autre fonctionnalité devenue essentielle avec le temps, les passkeys sont désormais supportés nativement au sein du système d'exploitation, signant un pas de plus vers la fin de mot de passe.

Ces derniers ne sont d'ailleurs pas les seuls à bénéficier de la compatibilité avec Android, puisque le codec vidéo AV1 est également supporté nativement à partir de maintenant. Grâce à sa technologie de compression supérieure qui permet d'économiser une grande quantité de bande passante sans dégrader la qualité, le codec s'avère bien plus performant que ses alternatives les plus populaires.

Dans la même veine, nous pouvons également citer l'introduction d'un nouveau photo photo, l'Ultra HDR, qui permet d'obtenir des images plus lumineuses, plus réalistes et avec une plus grande gamme de couleurs. Enfin, arrêtons-nous quelques nouveautés système, comme le blocage des applications obsolètes, ou encore un meilleur contrôle du volume et des notifications.

Les smartphones pouvant installer Android 14 dès aujourd'hui

Avant d'installer Android 14, mieux vaut vous assurer que votre smartphone est compatible. À l'heure actuelle, seuls les Pixel ainsi que les Xiaomi 12T et 13 peuvent prétendre à ce titre, en attendant que les autres constructeurs rejoignent la danse. Voici donc la liste des smartphones compatibles avec Android 14 qui devraient recevoir la mise à jour dès aujourd'hui.

Pixel 4a

Pixel 4a (5G)

Pixel 5

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 13

Xiaomo 13 Pro

Bien entendu, le Pixel 8a, s'il sort un jour, devrait également être livré avec Android 14 installé par défaut.

Comment installer Android 14

Si vous disposez de l'un de ces smartphones, ou que vous comptez profiter de la baisse des prix à venir suite à la sortie du Pixel 8, vous vous demandez peut-être comment installer Android 14 si cela n'est pas encore le cas. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de suivre ces quelques étapes :