Huawei va proposer HarmonyOS pour les PC dès 2024 et concurrencer Windows 11

Huawei compte bien imposer son écosystème logiciel basé sur le système d’exploitation HarmonyOS à tous les appareils du quotidien. La rumeur court qu’après les smartphones, le géant chinois souhaite désormais s’attaquer aux PC, avec un OS alternatif.

C’est un membre de Weibo qui a lancé le moulin à rumeur sur la toile. Dans un post très concis publié sur le réseau social chinois, le compte de Fixed Focus Digital déclare que « Hongmeng PC arrive ». HarmonyOS, dénomination internationale du système d’exploitation maison de Huawei destiné à remplacer Android sur les smartphones, pourrait donc devenir un OS pour PC. Si cette information était vérifiée, les parts de marché de Windows 10 et 11 pourraient fondre comme neige au soleil, tant la compagnie chinoise est populaire dans l’Empire du Milieu.

L’association entre Huawei et Microsoft tient effectivement du mariage forcé. Avant l’embargo américain imposé en 2019, Huawei était en passe de s’imposer comme l’un des plus grands fabricants de smartphones au monde, et au-delà des télécoms, la compagnie s’était énormément diversifiée, en fabriquant également des PC tels que le très bon MateBook X Pro 2022, par exemple. Pour toucher une clientèle mondiale, ses appareils fonctionnent sous Windows 10 ou 11, mais cela pourrait changer dès l’été prochain. Les dirigeants pourraient en effet faire une grosse annonce lors de la Huawei Developer Conference 2024.

Huawei veut remplacer Windows par HarmonyOS dans les PC

Des PC sous HarmonyOS pour remplacer Windows ? Le pari semble risqué, mais d’après le leaker de Weibo, les utilisateurs qui opteront pour l’OS chinois pour leur PC ne subiront pas la moindre période d’adaptation. Il avance que Huawei pourrait utiliser « un moteur de simulation multi-plateforme » pour résoudre les problèmes de compatibilité.

À le croire d’ailleurs, l’émulateur intégré dans HarmonyOS PC pourra non seulement faire tourner les logiciels conçus pour Windows, mais aussi pour Linux ou même Android. Il ajoute : « On s’attend à ce que ce soit du pur HarmonyOS […] et sa propre écologie est en cours de développement ». Microsoft doit-il s’inquiéter de cette incursion de Huawei dans son pré carré ? Toutes versions confondues, l’OS de Redmond est installé sur près de 65 % du parc mondial à l’heure actuelle.