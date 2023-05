Android 14 : Google va rendre vos photos plus lumineuses et réalistes grâce à ce nouveau format

À l’occasion de sa conférence Google I/O, Google a annoncé l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité appelée Ultra HDR sur Android 14, qui devrait grandement améliorer la vos clichés sur Google Photos.

Alors qu’Android 14 est déjà disponible en bêta sur de nombreux appareils, Google se prépare à ajouter une nouvelle fonctionnalité destinée aux amateurs de photos : Ultra HDR. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux applications compatibles sur les appareils Android fonctionnant sous Android 14 d'afficher des photos avec une plus grande gamme de couleurs et de luminosité.

D’après Google, les images Ultra HDR sont plus lumineuses, plus réalistes et plus colorées que les images à gamme dynamique standard. Selon Adobe, son partenaire, les images optimisées pour les écrans à gamme dynamique élevée présentent de hautes lumières plus vives et des ombres plus détaillées, ce qui accroît le réalisme et l'impact de l'image. Cependant, ces images peuvent sembler différentes sur divers appareils en raison des capacités variables des écrans et des différentes méthodes de mappage des tons mises en œuvre dans les logiciels et sur les plateformes.

Android 14 veut améliorer vos photos grâce à Ultra HDR

Google s'attend à ce que le format « Ultra HDR » soit le format par défaut de l'application appareil photo intégrée à votre smartphone. Les photos prises avec ce format pourront être sauvegardées dans la plage dynamique élevée 10 bits d'origine, puis visualisées telles quelles sur les appareils haut de gamme lors de la sortie d'Android 14. Google Photos prendra notamment en charge Ultra HDR pour l'affichage, la sauvegarde, l'édition, le partage et le téléchargement.

Dans un premier temps, l'Ultra HDR ne sera pris en charge que par l'application Google Photos, mais les développeurs d'applications tierces devront décider eux-mêmes s'ils souhaitent prendre en charge cette technologie. L'équipe Android travaille avec Qualcomm et d'autres pour optimiser les capacités matérielles, ainsi qu'avec Chrome pour rendre l'Ultra HDR plus largement disponible.

La bonne nouvelle, c’est que la technologie Ultra HDR est rétrocompatible, ce qui signifie que les applications qui ne la prennent pas en charge pourront afficher des images en format JPEG.

Ultra HDR sera bientôt disponible pour ceux qui testent Android 14 en version bêta. Alors que le programme bêta d'Android 14 a été marqué par de nombreux bugs, la récente publication d'Android 14 bêta 2 a constitué une avancée considérable. Le mois prochain, le programme bêta devrait entrer dans la phase de stabilité de la plateforme, ce qui signifie que les API internes et externes ont été finalisées et que le comportement des applications a également été finalisé. La plupart des développeurs vont donc maintenant se concentrer sur la compatibilité et la stabilité de leurs applications, plutôt que sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités.