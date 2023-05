Android 13 : la dernière bêta redonne aux Pixel cette fonctionnalité discrète mais indispensable

Le launcher d'Android 13 QPR2 bêta 3.2 sur Pixel récupère une fonctionnalité supprimée en passant à Android 13 : la possibilité d’ouvrir une application en la recherchant dans Google Search et en tapant sur la touche Entrée.

Le retour du Quick Launcher depuis la barre de Google Search est un changement ergonomique discret. La variation est d’ailleurs si minime que Google n’a d’ailleurs pas cru bon de l’annoncer. Elle vous économisera pourtant quelques gestes, et au final beaucoup de temps, puisque vous n’aurez pas besoin de bouger le doigt jusqu’au sommet de l’écran pour lancer une app.

Quand vous ouvrirez Google Search et saisirez le nom d’une application, celle-ci sera non seulement en tête des résultats de recherche, mais de plus, elle sera présélectionnée et surlignée. Vous n’aurez plus qu’à taper Entrée sur le clavier virtuel de votre smartphone Pixel pour lancer l’appli en question. Cette fonction devrait être déployée dans les prochains jours vers les possesseurs de smartphones récents siglés Google, mais on ne sait pas à quelle échéance elle sera proposée sur l’ensemble des appareils sous Android 13.

En plus du « Quick Launch » qui apparaîtra sur les Pixel les plus récents tournant au moins sur Android 13 QPR2, les appareils tournant sous Android 13 QPR3 Beta 3 devraient recevoir la mise à jour vers la bêta 3.2, qui devrait principalement apporter des corrections de bugs relatifs à la connectivité de leur appareil. En voici la liste :

Correction du problème de saisie avec le clavier Google qui ne recevait plus les entrées tactiles ou les recevait au mauvais endroit (bug n° 279560321)

Correction du problème qui entraînait la déconnexion intempestive des appels via WiFi

Correction du problème empêchait la détection de la carte SIM ou son activation lors de la configuration du smartphone

Correction d’un problème qui empêchait le Pixel de rebasculer sur le WiFi lorsqu’il quittait la couverture 4G et entrait dans la couverture WiFi

Correction de problèmes provoquant des baisses inattendues de la vitesse ou de la fiabilité de la connectivité cellulaire

Source : 9 To 5 Google