Android : les voyageurs vont adorer cette nouvelle fonctionnalité indispensable de Google Wallet

Il sera bientôt possible d’enregistrer votre carte d’embarquement directement dans Google Wallet.

La conférence Google I/O 2023 a été riche en nouveautés pour les produits de Google. Google Wallet, le système de paiement par téléphone mobile et de stockage de cartes de la firme de Mountain View n’est pas en reste. L’application va bénéficier d’une nouvelle fonctionnalité qui intéressera tout particulièrement les utilisateurs qui voyagent fréquemment.

La compagnie a ainsi annoncé que lorsque vous réserverez un vol, les compagnies aériennes pourront vous proposer, à quelques heures du départ, de vous enregistrer directement depuis l’application Messages, à travers un message enrichi. Vous pourrez ainsi sauvegarder votre carte d’embarquement dans Google Wallet, et la présenter à la porte avant d’entrer dans l’avion. Cette procédure devrait encore plus simplifier une démarche que Google a déjà contribué à faciliter.

Google simplifie la procédure d’enregistrement des compagnies aériennes grâce à Messages

En effet, à l’heure actuelle, vous pouvez d’ores et déjà photographier votre carte d’embarquement et l’enregistrer dans Google Pay. Cette fonctionnalité, disponible si vous possédez un Pixel de Google ou plus récent, permet de sauvegarder le billet dans votre smartphone et de le consulter même si vous n’avez pas de connexion Internet.

La nouvelle fonctionnalité qui tire parti du protocole de messagerie enrichie, le RCS, pour l’adoption duquel Google milite activement, auprès d’Apple notamment.

Le RCS est le successeur désigné du SMS et a été créé pour séduire le nombre croissant d’internautes qui se tournent vers les messageries telles que WhatsApp, Messenger et autres Telegram pour échanger avec leurs proches en utilisant non seulement du texte, mais aussi des vidéos, de l’audio ou encore des émojis. La carte d’enregistrement dans Google Wallet n’est qu’une petite partie des fonctionnalités que la compagnie souhaite proposer à travers Wallet/Pay. À terme, Mountain View veut que son portefeuille numérique soit le lieu de stockage privilégié de nos cartes de crédit, documents d’assurance auto/habitation, de cartes de fidélité, mais surtout, de nos papiers d’identité.

