Android 14 : Google déploie la Beta 2, voici toutes les nouvelles fonctionnalités

Il n'y aurait pas de Google I/O sans une nouvelle version d'Android à tester pour les propriétaires de téléphones Pixel. Et comme prévu, Google vient de nous offrir Android 14 Beta 2. Voici tout ce qui change.

Google a révélé un tas de nouvelles choses lors de sa keynote d'ouverture pour la Google I/O 2023, montrant ses dernières avancées en matière d'IA avec Bard, ainsi que ses tout nouveaux appareils Pixel. Il y a également eu un aperçu des fonctionnalités à venir dans Android 14, y compris les nouvelles horloges pour l'écran de verrouillage, des raccourcis et les fonds d'écran génératifs de l'IA.

S’il faut patienter jusqu’à l’automne pour découvrir la plupart de ces fonctionnalités, Google a tout de même déployé une nouvelle bêta 2 sur ses smartphones Pixel, qui permet de découvrir de nouveaux aspects d’Android 14. Elle fait suite à la première bêta, qui avait été lancée il y a près d’un mois maintenant.

Quelles nouveautés sur la deuxième bêta d’Android 14 ?

L'une des améliorations les plus notables de la version bêta 2 concerne le geste prédictif vers l'arrière. Auparavant, cette fonction n'était visible que dans le système et les applications officielles. Aujourd'hui, elle permet aux développeurs d'activer le geste dans leurs applications et d'y appliquer les animations personnalisées nécessaires.

En ce qui concerne les autres éléments liés à l'animation, les effets appliqués au fond d'écran et au style ont été mis à jour. En outre, un réglage de la taille de la police a été ajouté au menu déroulant rapide, tandis qu'un appui long sur n'importe quelle application de l'écran d'accueil permet d'obtenir des informations et des options simplifiées.

Autre changement, la section Clavier est désormais séparée des Langues et de la Saisie. Les images HDR 10 bits, appelées Ultra HDR, sont également maintenant prises en charge. En outre, Android 14 devrait offrir une meilleure qualité de photo en basse lumière, avec des extensions de l'appareil photo améliorées telles que la mise au point et le temps de traitement.

Google a également mis l'accent sur les fonctions graphiques, en exploitant les capacités du matériel GPU. Le système d'exploitation prendra en charge les formats audio sans perte « lossless » pour les casques filaires USB. On peut également évoquer l'application Health Connect, qui sera désormais installée avec Android 14, tandis que la sécurité des données sera plus visible pour les utilisateurs. Comme nous le relevions à la fin de l’année dernière, l'implémentation de cette application dans Android permettrait à l'OS mobile de concurrencer Apple et watchOS sur le terrain des données de santé et de fitness.

En plus des nouvelles fonctionnalités, chaque bêta corrige aussi son lot de problèmes. Parmi eux, Google a notamment corrigé un problème de stabilité de la plateforme qui pouvait entraîner un décalage ou un blocage de l'interface utilisateur, un blocage des applications ou un blocage de l'appareil, ou encore un autre qui provoquait l'apparition d'icônes presque invisibles sur l'écran d'accueil.

Comment installer Android 14 Beta 2 ?

Notez que les utilisateurs qui utilisent déjà Android 14 Developer Preview ou la première version bêta recevront automatiquement une mise à jour over-the-air (OTA) vers Android 14 Beta 2. En outre, les appareils équipés d'Android 13 QPR3 Beta build et déjà inscrits au programme Android Beta for Pixel recevront également une mise à jour OTA facultative vers Android 14 Beta 2. Allez dans Paramètres -> Système -> Mise à jour du système, puis appuyez sur le bouton Rechercher des mises à jour pour trouver la mise à jour.

Comme toujours, on rappelle qu’il s’agit d’une bêta, et que son installation n’est pas recommandée sur votre appareil principal. Google indique que la nouvelle version bêta peut présenter divers problèmes de stabilité, de batterie ou de performances, et que la mise à jour peut ne pas convenir aux utilisateurs ayant des besoins en matière d'accessibilité.