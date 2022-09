Android 13 : Google revoit ses exigences matérielles à la hausse

Google n'avait pas véritablement communiqué à ce sujet, mais les experts Android ont bien repéré l’information. Pour intégrer les applications de base de Google propres à Android 13, les smartphones devront désormais respecter un cahier des charges bien précis.

Pour profiter des GMS (Google Mobile Services), ces applications indispensables telles que Search, Chrome, YouTube, Play, Gmail, Drive ou encore Google Maps, les smartphones devront être dotés d’au moins 2 Go de mémoire vive et de 16 Go de stockage. C’est un coup dur pour les fabricants d’appareils très bas de gamme, qui ne pourront plus à l’avenir faire d’économie sur ce type de composants, mais surtout pour les utilisateurs d’Android les moins fortunés qui seront contraints d’utiliser Android Go.

Ces limitations ne concernent d’ailleurs pas que les futurs smartphones, puisque selon Jason Bayton, consultant expert en Android, les propriétaires actuels de smartphone devront eux aussi justifier de 2 Go de RAM et de 16 Go de stockage minimum pour passer à Tiramisu, le nom de code d’Android 13.

Android 13 n’est pas fait pour les petits configs

Les performances des smartphones ne font que progresser, et tous les constructeurs tiennent à suivre la tendance en équipant toujours plus richement leurs appareils. La grande majorité des smartphones vendus en France pourra bénéficier de la mise à jour vers Android 13. Les smartphones les moins performants n’utilisent que rarement les derniers systèmes d’exploitation. Il y a deux ans à peine, la barrière pour profiter d’Android 11 et surtout des applications GMS était de 512 Mo de RAM. Sur son site, Google rappelle que 80% des smartphones d’entrée de gamme tournent sous Android Go et que pas moins de 16 000 modèles proposent 2 Go ou moins de mémoire vive. Ce sont donc principalement les habitants des pays du Sud qui se verront privés de Tiramisu.

Au titre des nouveautés proposées par Android 13, on notera que NearbyShare a été confirmé. Cette fonctionnalité vous permet de partager en un geste des fichiers (qu'il s'agisse de photos, de vidéos ou même de dossiers entiers) entre les téléphones, tablettes et autres Chromebooks Android situés à proximité. Une connexion Internet ne sera même pas obligatoire, puisque le système utilisera aussi bien le Wifi, que le Bluetooth ou encore la NFC.

