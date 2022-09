Android : Google facilite enfin le partage de fichiers entre vos appareils

Google vient de présenter une série de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer l'accessibilité, la personnalisation et la productivité sur divers appareils. De nombreux changements ont été apportés à Nearby Share, ou encore à Google Meet.

Google a annoncé une série de mises à jour qui devraient rendre les téléphones et les tablettes Android encore plus utiles. L'une des principales annonces est que Nearby Share, le concurrent d'AirDrop de Google, reçoit un changement indispensable qui permet aux utilisateurs d'envoyer facilement des fichiers entre leurs propres appareils. Désormais, vous pourrez simplement sélectionner les appareils Android qui sont connectés à votre compte Google dans le menu de partage, puis partager rapidement des fichiers entre eux.

Actuellement, le destinataire doit accepter le fichier avant que vous puissiez l’envoyer. Cette restriction est évidemment en place pour éviter qu’une personne inconnue ne vous envoie un fichier sans votre autorisation. Cependant, cette mesure de sécurité va bientôt disparaitre avec vos propres appareils. Une fois que vous aurez opté pour la fonction Self Share, les appareils Android sur lesquels votre compte Google est connecté accepteront automatiquement les fichiers les uns des autres, même si l'écran est éteint. Ainsi, vous n'aurez peut-être bientôt plus besoin d'envoyer par courriel un fichier de votre téléphone à votre tablette ou à votre Chromebook.

Vous pouvez désormais visionner des vidéos YouTube avec jusqu’à 100 personnes à la fois

En plus de rendre le partage de fichiers entre vos propres appareils beaucoup plus facile, Google a également apporté des changements majeurs à son application Meet. Désormais, il est possible pour les utilisateurs de regarder en groupe des vidéos sur YouTube ou jouer à une poignée de jeux classiques comme Uno ou Heads Up avec un maximum de 100 amis.

Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton à trois points en bas à droite de la barre de menu. Vous trouverez de nouvelles fonctionnalités de partage en direct dans le menu « activités », et un bouton YouTube tout en bas. L’application YouTube s’ouvrira alors et vous pourrez choisir la vidéo que vous souhaitez visionner avec vos amis. Google est actuellement en train de déployer tous ces changements, il se pourrait donc que vous ayez à patienter un peu avant de pouvoir en profiter.