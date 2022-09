Google Maps est plus écologique et adapte l’itinéraire aux voitures électriques ou thermiques

Google Maps joue la carte de l'écologie et des économies, et c'est plutôt une bonne chose. Dans sa toute dernière mise à jour, disponible dans de nombreux pays dont la France, le service de géolocalisation et d'itinéraire est désormais capable de vous indiquer le chemin le plus économique en fonction de votre type de moteur.

Google Maps continue de s'améliorer au fil des mois. Désormais, l'application proposera tantôt l'itinéraire le plus rapide, tantôt celui qui vous fera faire des économies en fonction de votre moteur. Sur son blog, Google explique que “Google Maps indiquera non seulement le chemin le plus rapide, mais aussi le chemin le plus économe en carburant, si celui-ci n’est pas déjà le plus rapide.”

Pour cela, le service est capable de prendre en charge le type de moteur d'un véhicule, qu'il roule à l'électrique, à l'essence, au diesel ou en mode hybride. Non seulement Google Maps vous fait faire des économies, mais il se révèle également bénéfique pour l'environnement.

A lire aussi : Google Maps, Apple Plans, Waze – le gouvernement veut rendre les applications GPS plus écolos

Google Maps propose l'itinéraire le plus économe selon votre type de moteur

Dès à présent, Google Maps vous permet donc d'emprunter le chemin le moins énergivore pour vous mener d'un point A à un point B. Selon Google, “en quelques clics, l’application indique la différence de temps et de carburant consommé entre les deux itinéraires, permettant à l’utilisateur de choisir le trajet le plus adapté.”

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez ainsi connaître avec précision le coût réel de vos déplacements. Si elle avait déjà été lancée aux États-Unis et au Canada en juin dernier, on l'attendait de pied ferme un peu partout dans le monde, est c'est désormais chose faire, puisqu'elle est maintenant disponible dans près de 40 pays, dont la France.

Google Maps promulgue également divers conseils et offre différentes options afin de se déplacer en polluant moins. Si le conducteur opte par exemple pour une voiture électrique, l'application affiche les bornes de recharge, leur type de branchement, leur vitesse de charge, et peut même, dans certains cas, présenter à l'utilisateur les bornes libres à un instant T (adieu les fils d'attente interminables). Google Maps est également optimisé pour les itinéraires à deux roues en proposant des itinéraires plus détaillés aux vélos, des lieux permettant de récupérer des vélos et trottinettes en libre-service, etc.

D'après Google, cette option de “conduite plus économique et écoresponsable” aurait déjà permis de réduire de plus 500 000 tonnes les émissions de CO 2 dans les deux pays dans lesquels elle est déjà disponible.

Source : Google