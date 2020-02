Gboard : Google lance Emoji Kitchen, créez vos propres émojis sur Android

Gboard, le clavier virtuel de Google se met à jour sur Android et introduit une nouvelle fonctionnalité pour le moins amusante. Baptisée Emoji Kitchen, elle vous permet de créer des combinaisons d’émoji pour exprimer vos émotions de manière totalement hilarante.

Gboard compte déjà des centaines d’émojis qui couvrent toutes sortes d’expressions faciales et d’émotions imaginables. Et comme si cela ne suffisait pas, Google vient de lancer une toute nouvelle fonctionnalité qui permet d’agencer deux émoticônes différentes pour obtenir une version inédite. Plusieurs combinaisons sont possibles pour le même émoji et même pour certains stickers, ce qui permet de multiplier les expressions utilisables.

Vous pouvez les utiliser avec toutes les applications de messagerie, de WhatsApp à Telegram en passant par Facebook Messenger, pour ne citer qu’elles. Créez la parfaite réaction qui correspond à votre émotion du moment. La plupart des émojis sont compatibles avec la fonctionnalité Emoji Kitchen, mais pas tous.

Comment utiliser Emoji Kitchen dans Gboard ?

C’est simple, un nouvel espace apparaît désormais juste au-dessus du clavier virtuel. Lorsque vous sélectionnez un émoji dans Gboard, plusieurs combinaisons possibles vous sont suggérées dans le nouveau cadre. L’icône sourire peut par exemple porter des lunettes ou un chapeau de cowboy. Voilà deux exemples parmi des centaines de combinaisons possibles pour tous les émojis compatibles.

L’idée semble être inspirée du bot Emoji Mashup sur Twitter qui offre une fonctionnalité très similaire avec une kyrielle d’émojis qui sortent de l’ordinaire et dont certains peuvent être utilisés avec iMessage sur iOS. Google a annoncé que Emoji Kitchen est déployé dès aujourd’hui sur Gboard. Seuls les utilisateurs d’Android sont concernés pour le moment.

La fonctionnalité est activée côté serveur, mais pour l’obtenir au plus vite, vous pouvez rejoindre la bêta de Gboard sur Android et profiter des toutes dernières nouveautés du clavier virtuel sans attendre.