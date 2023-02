Chrome sur Android vous permettra d’effacer votre activité Internet des 15 dernières minutes

Google ne cesse d’apporter des améliorations à son navigateur Chrome sur PC et sur smartphones. La dernière en date concerne la gestion de l’historique de navigation et pourrait sauver bon nombre d’internautes de l’embarras.

Google est fréquemment critiqué pour sa mauvaise gestion des données privées. La compagnie ne cesse pourtant d’apporter des améliorations à Chrome, le navigateur le plus utilisé au monde. La rumeur court selon laquelle la firme de Mountain View se prépare à implémenter une fonctionnalité qui la réconcilierait avec nombre d’utilisateurs du browser sur Android.

Selon Chrome Story, Google proposera aux internautes d’effacer très facilement les 15 dernières minutes de navigation de l’historique. Il est d’ores et déjà possible d’en supprimer le contenu, mais au goût de certains, la procédure est soit trop fastidieuse, car trop granulaire : il faut traiter les entrées une par une. Soit trop radicale : on éradique tout, ce qui est dommage, car il est utile de mémoriser les recherches les plus fréquentes.

Chrome sur Android va renforcer la sécurité de vos données avec la fonctionnalité de suppression rapide

Jusqu’à présent, l’utilisation du mode Incognito était la manière la plus simple de ne pas laisser de trace dans l’historique de navigation de Chrome. L’ajout, la semaine dernière, d’une fonctionnalité qui oblige à scanner votre empreinte digitale pour déverrouiller les onglets de navigation privée cache bien leur contenu aux regards indiscrets. Cela ne garantit pourtant pas la sécurité de vos données ou bien votre anonymat. Rappelons ainsi que le navigateur de Google est connu pour être, et de loin, celui qui présente le plus de failles de sécurité.

La nouvelle fonctionnalité de suppression rapide sera tout d’abord déployée dans Chrome pour Android, et l’activer se fera en deux clics. Cliquez sur les trois points verticaux visibles en haut à droite de la barre de menu et sélectionnez l’option « Quick Delete » (suppression rapide) : votre activité sur la Toile lors des quinze dernières minutes a disparu.

