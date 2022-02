Android 12L : la 3e bêta est là et disponible sur les Pixel 6

Google déploie actuellement la troisième et dernière bêta de sa version d’Android 12L repensée pour les grands écrans. Nous avons peu d’informations sur les nouveautés apportées par la build S2B3.220205.007.A1, si ce n’est une petite surprise : les Pixel 6 et Pixel 6 Pro peuvent désormais tester l’OS. Le lancement pour 2022 semble être bien parti.

Google nous avait prévenus : Android 12L aurait droit à trois versions bêta avant son lancement cette année. Le lancement du système d’exploitation semble se rapprocher à grands pas puisque, un mois à peine après le déploiement de la seconde bêta, la troisième et donc supposément dernière est actuellement disponibles sur les smartphones Pixel.

Il ne va pas falloir s’attendre à une révolution pour cette nouvelle build S2B3.220205.007.A1. Sur Twitter, c’est à peine si le compte Android Developers évoque un « test de l’environnement mis à jour » et des « corrections de bugs et des optimisations ». Autrement dit, l’heure est visiblement au peaufinage avant le grand jour. Une nouveauté est tout de même à souligner : les Pixel 6 et Pixel 6 Pro peuvent désormais télécharger la mise à jour.

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro peuvent tester Android 12L

C’est la première fois depuis le déploiement d’Android 12L que les derniers flagship de Google ont le droit de mettre la main dessus, contrairement aux habitudes de la firme de tester ces fonctionnalités sur ses derniers appareils. Notez que la quasi-totalité des Pixel peut désormais mettre la main dessus, du Pixel 3a aux derniers en date donc. Pour rappel, voici la liste complète des smartphones compatibles.

Pas grand-chose d’autre à l’horizon donc, mais cette dernière bêta annonce l’arrivée prochaine du système d’exploitation. Google n’a pas encore confirmé de date précise, mais on se réfère au calendrier de déploiement des dernières versions, on peut s’attendre à voir celui-ci débarquer d’ici le mois prochain. Quoiqu’il en soit, la firme de Mountain View a déjà annoncé que l’OS devrait atteindre sa version finale d’ici la fin du premier trimestre 2022.