Pixel Fold : Google lancerait son smartphone pliable avec Android 12L

Le Pixel Fold serait le premier smartphone pliable du marché à embarquer Android 12L. D'après une fuite, il semblerait que Google prépare l'interface en prévision de la sortie de son téléphone avec écran pliant convertible en tablette.

Le Pixel Fold, le premier et très attendu smartphone pliable de Google, continue de faire parler de lui. Récemment, des leakers ont laissé entendre que le téléphone pliant serait finalement baptisé Pixel Notepad et coûtera moins cher que le Galaxy Z Fold 3, le smartphone pliable phare du marché. Il se murmure le Pixel Fold serait commercialisé autour des 1400 dollars aux Etats-Unis, soit 500 dollars de plus que le Pixel 6 Pro.

D'après une poignée de fuites relayées par le site web Xiaomiui, il semble de plus en plus probable que le Pixel Fold/ Notepad soit lancé sous Android 12L. Actuellement disponible en beta, la mise à jour Android 12 L est une version d'Android repensée pour les téléphones avec de grands écrans, comme les téléphones pliables notamment.

Le Pixel Fold, le premier smartphone lancé sous Android 12L

Des animations censées montrer le design du pliable de Google ont en effet été trouvées dans le code de la dernière beta d'Android 12L. Dans ces animations, le géant de Mountain View explique comment insérer une carte SIM dans le terminal. Un bouton, destiné au contrôle du volume, est visiblement placé sur la tranche de droite.

Citant “plusieurs sources”, l'appareil qui est montré dans les animations est le Pixel Fold, dont le nom de code serait Pipit. Ces images, très schématisées, semblent confirmer l'orientation choisie par Google. Comme le Z Fold 3, le Pixel Fold serait un smartphone convertible en petite tablette. Notez que ces images, issues du code de la dernière beta, ont été obtenues par le média réputé 9to5Google.

Sur base de ces fuites, le site Xiaomiui affirme que le Pixel Fold devrait être le premier smartphone du marché à embarquer la mise à jour Android 12L en version finale et stable. La beta 2 d'Android 12 L date de début janvier 2022 et embarque plusieurs amélioration. Android 12L sera poussé auprès de tous les smartphones compatibles dans le courant du premier trimestre 2022. Doit-on s'attendre à découvrir le Pixel Fold aussi rapidement ? On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

