Android 12L : Google déploie la deuxième beta, voici les améliorations

Google annonce la disponibilité de la deuxième beta d’Android 12L, la version dédiée aux grands écrans du système d’exploitation. Elle est compatible avec tous les Pixel, sauf les Pixel 6 et 6 Pro qui seront supportés rapidement. Diffusée un mois après la première, cette beta a pour but de corriger quelques erreurs relevées sur l’interface.

En octobre dernier, Google a annoncé une nouvelle version d’Android. Non, il ne s’agit pas d’Android 13. Celle-ci est attendue à la fin du printemps. Il s’agit d’Android 12L, une déclinaison destinée aux écrans de grande taille. Google estime en effet que l’interface traditionnelle d’Android ne tire pas suffisamment parti de la surface d’affichage des très grands smartphones, des téléphones pliables et des tablettes. Et elle souhaite changer cela.

Lire aussi – Android 12L : voici les smartphones et tablettes Samsung qui recevront la mise à jour

Android 12L sera déployé auprès de tous les utilisateurs dans le courant du premier trimestre 2022. C’est-à-dire avant la fin du mois de mars. En attendant, Google a d’ores et déjà prévu de déployer trois versions beta du système d’exploitation afin de réduire le nombre de bugs. Il serait en effet sage que l’arrivée d’Android 12L ne soit pas aussi chaotique que celui d’Android 12.

La deuxième beta d'Android 12L est disponible chez Google

La première version beta d’Android 12L a été diffusée le 8 décembre 2021. Un mois plus tard, Google déploie la deuxième. Elle est disponible sur les serveurs de la firme depuis le 12 janvier 2022. Si vous avez d’ores et déjà installé la précédente, vous avez le choix : soit activer manuellement le téléchargement et l’installation, soit attendre de recevoir la notification. Dans les deux cas, elle s’installe en OTA.

Il n’y a pas de nouvelles fonctionnalités avec cette deuxième beta d’Android 12L. En revanche, elle corrige plusieurs bugs qui ont été rapportés par les utilisateurs. Cela concerne notamment des erreurs d’affichage de l’interface avec certains éléments. En voici la liste :

le widget horloge de l’écran de verrouillage n’était pas centré

de l’écran de verrouillage n’était pas centré les prévisualisations d’applications étaient noires et ne pouvaient être sélectionnées dans le menu multitâche

étaient noires et ne pouvaient être sélectionnées dans le menu multitâche une fenêtre active restait affichée en surimpression en passant à une autre application

certaines icônes étaient affichées trop petites

l’écran de verrouillage restait affiché après avoir déverrouillé le smartphone

restait affiché après avoir déverrouillé le smartphone un bug général affectait l’affichage des images bitmap

La nouvelle version beta d’Android 12L n’est pas épargnée par les bugs. Google annonce d’ores et déjà que l’affichage du menu de l’application Paramètres n’est pas conforme à ce qui a été développé. Mais une solution est d’ores et déjà possible en passant par les options dédiées aux développeurs. Il est bien évidemment normal que ces versions beta contiennent des erreurs. Google déconseille d’ailleurs de l’installer sur votre smartphone principal.

Le Pixel 6 et 6 Pro ne sont pas encore compatibles, mais ça viendra !

La liste des terminaux compatibles est toujours la même. Ni plus ni moins. Elle comprend donc les Pixel 3a, 4, 4a, 5, 5a et 6, ainsi que leurs déclinaisons XL, 5G et Pro. Notez qu’il n’est pas encore possible d’installer cette beta sur les Pixel 6 et 6 Pro. Google affirme cependant qu’ils seront compatibles très prochainement, sans plus de précision. Une troisième beta est donc prévue. Elle arrivera sans doute dans le courant du mois de février.