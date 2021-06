Android 12 beta 2 est disponible, Google parle d’un nombre d’installations record !

Un responsable Google, David Burke, annonce la mise en ligne de la 2e beta Android 12 et révèle un niveau d'engouement inouï. Il faut dire que Android 12 est sans doute la mise à jour Android la plus profonde de ces dernières années. Le fait que les Pixels ne sont plus les seuls smartphones compatibles avec la beta a sans doute aussi joué.

L'expérience utilisateur et le design de l'interface ont été raffinés à un niveau jusqu'ici inédit. Il y a par exemple un système de thèmes qui utilise une IA pour analyser votre fond d'écran et générer les couleurs d'accentuation qui se marient le mieux avec. Material You, le nouveau langage design, n'hésite plus à s'éloigner des codes visuels établis par les générations précédentes, ce qui donne une vraie sensation de fraîcheur.

Il y a également une montagne de nouveautés autour de la vie privée, comme le nouveau Privacy Dashboard qui vous permet de garder l'oeil sur les autorisations de chaque application. Vous pouvez d'ailleurs vous en rendre compte par vous-même en consultant notre dossier dédié aux nouveautés Android 12. Dave Burke ne donne pas de chiffre précis, mais son commentaire suggère que Google constate effectivement un vrai engouement autour de cette version.

Android 12 doit cela sans doute autant au fond qu'à la forme – autrement dit les modalités de cette beta Android 12. Habituellement, en effet, Google propose les beta Android en priorité sur ses smartphones Pixel et une poignée de smartphones concurrents. Cette année, plusieurs modèles de smartphones Xiaomi,, Vivo, TCL, Sharp, Realme, Oppo et Asus rejoignent la liste.

Ce qui signifie un parc de smartphones compatibles plus important. Que pensez-vous de Android 12 ? Etes-vous comme beaucoup impatient de le voir arriver dans votre smartphone ? Partagez votre avis dans les commentaires.