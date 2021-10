Android 12 : 5 fonctionnalités dont Apple devrait s’inspirer pour iOS 16

Android 12 a fini de dévoiler toutes ses fonctionnalités. Parmi celles-ci, plusieurs manquent à l’appel chez iOS. Pourtant, le système d’exploitation d’Apple pourrait grandement en bénéficier. Nous vous avons préparé une petite sélection des nouveautés qu’on aimerait voir arriver sur les iPhone.

Cette semaine, Google a enfin déployé officiellement Android 12. Comme à son habitude, les smartphones Pixel sont les premiers à en profiter, mais les autres appareils compatibles ne devraient pas tarder à proposer la mise à jour. Quoi qu’il en soit, nous avons désormais un aperçu global de toutes les nouveautés qu’il propose. L’occasion de le comparer avec son rival de toujours.

Si iOS 15 n’a pas à rougir en matière de fonctionnalités, le nouveau système d’exploitation de Google propose désormais plusieurs options que l’on aimerait beaucoup voir arriver sur iPhone. Apple va-t-il s’en inspirer pour le développement d’iOS 16 ? Difficile de l’affirmer pour le moment. En attendant, voici les nouveautés qui feraient du bien à iOS.

Une interface entièrement personnalisable

Avec Android 12, Google repousse une nouvelle fois les limites de la personnalisation. Le système d’exploitation propose en effet un système de palette qui permet de choisir précisément la couleur que l’on souhaite appliquer sur toute l’interface. Sans compter le thème global configuré automatiquement à partir du fond d’écran du smartphone.

La customisation n’a jamais vraiment été le point fort d’Apple. Certes, des efforts ont bien été faits à ce niveau. Depuis iOS 14, il est notamment possible de modifier les icônes des applications. iOS 15, quant à lui, a apporté les widgets personnalisables à souhait. Mais on est encore loin du champ des possibilités offertes par Android.

Un menu pour visualiser les données collectées

Autre grande nouveauté d’Android 12 : l’arrivée d’un panneau de sécurité affichant l’ensemble des données collectées par les applications. Il est très probable que ce dernier ait été intégré en réponse à iOS 14.5, qui a introduit la nouvelle politique controversée d’Apple en matière de confidentialité. Reste qu’il peut s’avérer très pratique de visualiser dans le détail ce que l’on partage souvent sans le savoir.

Or, depuis cette fameuse mise à jour, Apple n’a pas vraiment proposé quelque chose de similaire. Les utilisateurs ont certes un peu plus de contrôle sur leur vie privée, mais les paramètres sont loin d’être instinctifs, et surtout aussi clairs que sur Android. Il manque clairement à iOS un menu similaire où il est possible de tout configurer d’un coup.

Un centre de contrôle plus complet

Android 12 a nettement amélioré son menu de paramètres rapides, accessible d’un simple swipe vers le bas. Les traditionnelles icônes circulaires ont été remplacées par des zones rectangulaires qui affichent bien plus d’informations et qui, rapport au point précédent, s’adaptent au thème défini par l’utilisateur.

De la même façon, le centre de contrôle d’iOS n’a pas énormément changé avec sa dernière version. Les utilisateurs peuvent toujours effectuer plusieurs actions rapides, mais celui-ci manque tout de même d’options poussées comme Android. Il serait par exemple bien pratique de pouvoir modifier ses paramètres 5G, à l’instar du réseau Wi-Fi.

Des captures d’écran déroulantes

Déjà disponibles auprès de certains constructeurs, Android 12 démocratise les captures d’écran déroulantes. Tous les utilisateurs peuvent désormais prendre en photo leur écran et définir la zone concernée grâce au bouton « Capturer plus ».

Il existe plusieurs applications tierces sur iPhone qui permettent d’obtenir le même résultat. Toutefois, Apple a tout à gagner à proposer cette option directement via iOS, ne serait-ce que pour faciliter la vie des utilisateurs.

La reconnaissance faciale pour la rotation de l’écran

C’est un problème commun à tous les utilisateurs : voir son écran effectuer une rotation lorsque l’on s’allonge, obligeant ainsi à désactiver cette fonction au préalable. Pour éviter cette situation désagréable, Google a modifié le système habituel de détection de l’inclinaison d’Android en ajoutant la reconnaissance faciale à l’ensemble. De cette manière, l’écran ne pivote que lorsque le visage de l’utilisateur n’est plus à l’endroit.

Rien de tout cela n’existe encore sur iOS, alors que ce petit souci agace les utilisateurs de tout horizon. Il y a fort à parier qu’Apple ferait beaucoup d’heureux en intégrant cette fonctionnalité lors de la prochaine mise à jour.